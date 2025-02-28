İmralı'daki görüşmeden yeni detay: Öcalan, Bahçeli'nin sağlık durumunu sormuş

İmralı'daki görüşmeden yeni detay: Öcalan, Bahçeli'yi sormuş
İzmir'de 4 büyüklüğünde deprem

İzmir'de korkutan deprem! Sarsıntı çevre illerde de hissedildi
AK Parti'den Öcalan'ın çağrısı sonrası ortaya atılan 'pazarlık' iddiasına yanıt

AK Parti'den gündem yaratan Öcalan iddiasına yanıt: Söz konusu değil
IBAN'a para transferi yapanlar dikkat! Havale ve EFT sistemi yarından itibaren değişiyor

Havale ve EFT sistemi yarından itibaren değişiyor

Devlet Bahçeli: Kutlu bir dönemin eşiğindeyiz

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sağlık sorunları nedeniyle bir süredir tedavi gören MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, günler sonra ilk kez sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Ramazan ayına ilişkin mesajını paylaşan Bahçeli, "Cepheleşme ve yanlış anlamaların hayatımızdan sökülüp atılacağı kutlu bir dönemin eşiğindeyiz" ifadelerini kullandı.

Bir süredir sağlık sorunları yaşayan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sosyal medya hesabından haftalar sonra yaptığı paylaşımında Ramazan ayını kutladı.

Kalp kapakçığı değiştirilen ve bir süredir tedavisi devam eden MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bir süredir partisinin grup toplantılarına katılamıyordu. Hakkında 'öldü' iddialarının da öne sürüldüğü Bahçeli'nin yakın çevresi sağlık durumuna ilişkin kamuoyuna bilgi verirken; Bahçeli haftalar sonra ilk kez sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

RAMAZAN AYINI KUTLADI

Sosyal medya paylaşımında Ramazan ayını kutlayan Bahçeli, "Onbir ayın sultanı, huzur ve bereket sunağı, rahmet ve mağfiret sağanağı Mübarek Ramazan ayına vasıl olmanın bahtiyarlığını hem milletçe hem de Türk-İslam âlemi olarak idrak ve ikmal ediyoruz. Ramazan ayı dayanışmanın suru, yardımlaşmanın şuuru, birlik, dirlik ve kardeşliğin nurudur" dedi.

DİKKAT ÇEKEN 'CEPHELEŞME' VURGUSU

Bahçeli paylaşımının devamında, "Günahlardan arınma, şeytani heveslerden korunma, yalan ve dedikodu salgınından kurtulma mevsimi hamd olsun gelip çatmıştır. Ne mutlu bizlere ki, sahte ayrımcılıkların, yapay anlaşmazlıkların, cepheleşme ve yanlış anlamaların milli hayatımızdan tamamıyla sökülüp atılacağı kutlu bir dönemin eşiğindeyiz.

Sahurdan iftara kadar hep birlikte ifa ve icra edeceğimiz dua ve ibadetlerimizle oruçlarımızın hakkını vereceğimize yürekten inanıyorum" ifadelerini kullandı.

BARIŞ VE BERABERLİK MESAJI

Bahçeli ayrıca şu ifadeleri kullandı: "Kem gözlere, kof sözlere, kötürüm niyetlere fırsat vermeden Ramazan ayının manevi güzelliklerini, hidayet ve hikmet dolu mükafatlarını barış ve beraberlik sınırları dahilinde doyasıya yaşamayı, adeta kana kana içmeyi bilhassa temenni ediyorum.

Salih amel, saf ve sahici ahlakın rehberliğinde yurdumun baştan ayağa sükûnet, suhulet ve kardeşlikle ihata edilmesi yegane dileğimdir.

Aziz milletimizin, Türk-İslam aleminin Ramazan ayını gönülden tebrik ediyor; dualarda buluşmayı, yapacağımız oruç ibadetinin kabulünü Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Hoş Geldin Ya Şehri Ramazan..."

Devlet Bahçeli: Kutlu bir dönemin eşiğindeyiz
Haberler.com / Ayça Elal - Güncel
img

Belediye başkanları evlenme kararı aldı
img

Fotoğraftaki bir detay dikkat çekti! Herkesin aklında aynı soru var
img

ABD tüm dünyadan altın çekiyor! Sebebi ise çok ilginç
500

Yorumlar (8)

Haber Yorumlarıugureroglu6060:

ölmemiş yaaaaa

Yorum Beğen25
Yorum Beğenme28
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıugureroglu6060:

ölmemiş yaaaaaaaaa

Yorum Beğen23
Yorum Beğenme27
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarımuharremsahin1:

bu ülkenin terör sorunundan önce, Ahlak ve ekonomik sorunu vardır ,

Yorum Beğen41
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMerxas:

Kürdistan coğrafyasından serok bahçeli ye geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rojava ya desteklerinizi bekliyoruz aksi durumda İsrail teklifte bulundu lütfen bizi Yahudilere gebe bırakmayın.

Yorum Beğen10
Yorum Beğenme12
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıtayfun najim:

adam 9 canli

Yorum Beğen16
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıErkan Search & Rescue:

ihbar ediyorum birileri bahcelinin sosyal medya hesaplarını ele gecirmiş kafasına göre paylaşım yapıyor.

Yorum Beğen10
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber Yorumları8zkd8664ht:

Ölmüş ölmüş. Yerine danışmanı paylaşım yapıyor.

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
8 metrelik dev yılanı gören Çanakkaleli çiftçi şoke oldu: Daha önce böyle bir şey görmedim

Çanakkaleli çiftçinin bacaklarının titrediği an
Tıp dünyasını şaşırtan olay: Oral ilişkiye giren genç kız hamile kaldı

Tıp dünyası şokta: Oral ilişkiye giren genç kız hamile kaldı
ABD tüm dünyadan altın çekiyor! 600 ton altını ülkeye taşıdılar

ABD tüm dünyadan altın çekiyor! Sebebi ise çok ilginç
Komedyen Özgür Turhan ve eşi Deniz Bağdaş boşandı: Açıklama şekli tepki çekti

Ünlü çift boşandı
Bitcoin milyarderinden şok eden açıklama: Gerekirse böbreğinizi satın

Bitcoin milyarderinden şok eden açıklama: Gerekirse böbreğinizi satın
Ahmet Çakar Galatasaray ve Fenerbahçe'nin ligi kaç puanla bitireceğini tahmin etti

Puanlarını bile verdi! İşte Çakar'a göre ligi şampiyon bitirecek takım

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.