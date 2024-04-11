DEVA Partisi'ne Siyasi Partilerden Bayram Ziyareti

Ramazan Bayramı dolayısıyla düzenlenen partiler arası bayramlaşma programı kapsamında, siyasi partilerin temsilcileri DEVA Partisi'ni ziyaret etti.

DEVA Partisinden yapılan açıklamaya göre, siyasi partiler arasında gerçekleşen bayramlaşma geleneği bu bayramda da devam etti.

Bu kapsamda DEVA Partisi Genel Merkezi'ne gelen ANAP, BBP, BTP, CHP, DP, DSP, Gelecek Partisi, DEM Parti, HÜDA PAR, İYİ Parti, Milli Yol Partisi ve Yeniden Refah Partisi heyetlerini, DEVA Partisi İstanbul Milletvekilleri Medeni Yılmaz, Evrim Rızvanoğlu ve Zeki Kaplan ağırladı.

DEVA Partisince diğer siyasi partilerin genel merkezlerine düzenlenen bayram ziyaretlerine ise İstanbul Milletvekilleri Elif Esen ve Hasan Karal ile Uyuşmazlık Çözüm Kurulu üyesi Furkan Arık katıldı.