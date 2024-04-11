Üye Girişi
SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberler

DEVA Partisi'ne Siyasi Partilerden Bayram Ziyareti

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ramazan Bayramı dolayısıyla düzenlenen partiler arası bayramlaşma programı kapsamında, siyasi partilerin temsilcileri DEVA Partisi'ni ziyaret etti.

DEVA Partisinden yapılan açıklamaya göre, siyasi partiler arasında gerçekleşen bayramlaşma geleneği bu bayramda da devam etti.

Bu kapsamda DEVA Partisi Genel Merkezi'ne gelen ANAP, BBP, BTP, CHP, DP, DSP, Gelecek Partisi, DEM Parti, HÜDA PAR, İYİ Parti, Milli Yol Partisi ve Yeniden Refah Partisi heyetlerini, DEVA Partisi İstanbul Milletvekilleri Medeni Yılmaz, Evrim Rızvanoğlu ve Zeki Kaplan ağırladı.

DEVA Partisince diğer siyasi partilerin genel merkezlerine düzenlenen bayram ziyaretlerine ise İstanbul Milletvekilleri Elif Esen ve Hasan Karal ile Uyuşmazlık Çözüm Kurulu üyesi Furkan Arık katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Milli Yol Partisi Gelecek Partisi Ramazan Bayramı Deva Partisi DEM Parti İYİ Parti İstanbul Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Olympiakos Fenerbahçe maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Olympiakos FB maçı kaç kaç, canlı maç skoru! (CANLI) Olympiakos Fenerbahçe EXXEN canlı izle! Olympiakos Fenerbahçe maçı başladı! Canlı şifresiz maç yayını nereden izlenir? Olympiakos Fenerbahçe maçı CANLI izle! 11 Nisan Olympiakos FB maçı canlı yayın nereden ve nasıl izlenir? EXXEN canlı maç izle! (OLYMPİAKOS-FENERBAHÇE) EXXEN kesintisiz donmadan canlı yayın! 11 Nisan EXXEN spor canlı izle! Olympiakos Fenerbahçe maç kadrosu ilk 11'i! Fenerbahçe Olympiakos maçı 11'i belli oldu mu, kimler var? İşte Fenerbahçe'nin 11'i KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 11-12 Nisan 2024 Konya su kesintisi listesi! BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 11-12 Nisan 2024 Bursa su kesintisi listesi! ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 11-12 Nisan 2024 Antalya su kesintisi listesi! İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 11-12 Nisan 2024 İstanbul su kesintisi listesi! İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 11-12 Nisan 2024 İzmir su kesintisi listesi! ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 11-12 Nisan 2024 Ankara su kesintisi listesi! Fenerbahçe ne ceza aldı? Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa cezaları belli oldu CANLI maç izle! (OLYMPİAKOS-FENERBAHÇE) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 11 Nisan günün maçları nereden izlenir? 12 Nisan 2024 Günlük Burç Yorumları: 12 Nisan Perşembe burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? EMEKLİYE YÜZDE KAÇ ZAM YAPILACAK? Emekli ve memura zam yapılacak mı, ne kadar zam yapılacak?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title