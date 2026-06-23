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Deva Partisi'nde İl ve İlçe Başkanlığı Atamaları Yapıldı

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DEVA Partisi Genel Merkez Yönetim Kurulu, İzmir İl Başkanlığı ile Ankara, Edirne, İstanbul ve Samsun'daki bazı ilçe başkanlıklarına ve yönetim kurullarına atama yaptı.

(ANKARA) - DEVA Partisi Genel Merkez Yönetim Kurulu Toplantısı'nda alınan kararla İzmir İl Başkanlığı ile bazı ilçe başkanlıkları ve ilçe yönetim kurullarına atamalar yapıldı.

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Sadullah Kısacık, partisinin 96. Genel Merkez Yönetim Kurulu Toplantısı'nın Genel Başkan Ali Babacan başkanlığında gerçekleştirildiğini açıkladı.

Kısacık, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Teşkilat Başkanlığının çalışmaları ve Genel Merkez Yönetim Kurulu kararı doğrultusunda bazı il ve ilçe başkanlıkları ile ilçe yönetim kurullarına atamalar yapıldığını bildirdi.

Bu kapsamda İzmir İl Başkanlığı ile Ankara'nın Şereflikoçhisar, Edirne'nin Merkez, İstanbul'un Bakırköy ve Güngören, Samsun'un Çarşamba ve Kavak ilçe başkanlıklarına atama yapıldı.

Ayrıca Ankara'nın Çankaya ve Sincan ilçe yönetim kurullarına da atama gerçekleştirildi.

Kısacık, ataması yapılan il ve ilçe başkanları ile yönetim kurulu üyelerini tebrik ederek görevlerinde başarı diledi.

Kaynak: ANKA
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