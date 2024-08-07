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DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Ekmen, Zehra Kınık'ın trafik kazasıyla ilgili açıklama yaptı

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DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Ekmen, eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın kızı Zehra Kınık'ın karıştığı ölümlü trafik kazasına ilişkin açıklama yaptı. Ekmen, tutuksuz yargılanmanın olağan bir durum olmadığını belirtti.

(ANKARA) - DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Ekmen, eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın kızı Zehra Kınık'ın karıştığı ölümlü trafik kazasına ilişkin "Yüzde 100 kusurlu ve ölümlü bir davada tutuksuz yargılanmak olağan bir durum değildir" dedi.

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Mersin Milletvekili Mehmet Emin Ekmen, eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın kızı Fatıma Zehra Kınık Demir'in karıştığı ölümlü trafik kazasıyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Ekmen'in paylaşımı şöyle:

"Yüzde 100 kusurlu ve ölümlü bir davada tutuksuz yargılanmak olağan bir durum değildir. Bakanlık ve HSK bu durumu incelemelidir. Sadece vergiden değil, yargıdan da kaçınmayı biliyorlar."

Ne olmuştu?

İstanbul Beykoz'da 9 Temmuz'da kullandığı otomobille bir sokaktan ana caddeye çıkarken bir motosiklete çarparak 17 yaşında Batın Barlasçeki'nin ölümüne, 2 kişinin de yaralanmasına neden olan eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın kızı Fatıma Zehra Kınık Demir, bir günlük gözaltı sürecinin ardından mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Bilirkişi raporunda, ana yola çıkarken diğer araçların geçişini beklemediği için kazaya neden olduğu ve yüzde 100 kusurlu bulunduğunun kayıtlara geçtiği öğrenildi.

Kaynak: ANKA / Güncel

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