Deva Partili Milletvekillerinden İsrail Büyükelçiliği Konutu Önünde Protesto: "Soykırım Niteliğine Varan Bu Saldırılarınızı Durdurun, İnsanlığa Dair...

DEVA Partisi Milletvekilleri, İsrail büyükelçiliği Konutu önünde, İsrail'in Filistin'e karşı her geçen gün şiddetini artıran saldırıları protesto etti. DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı, Ankara Milletvekili İdris Şahin yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"SOYKIRIM NİTELİĞİNE VARAN BU SALDIRILARINIZI DURDURUN, İNSANLIĞA DAİR BU ÖLÜMLERE SON VERİN"

"Dünyanın gözü önünde bir insanlık dramı yaşanıyor ve bu insanlık dramının failleri ise İsrail Devleti olarak tarihe not düşüyor. Uzun yıllara sari olan Filistin- İsrail meselesinin bugün geldiği nokta normal bir sürecin dışına çıkmış çocuk, kadın genç yaşlı demeden bir insanlık ve soykırım suçu haline gelen savaş suçu işleyen bir devlet haline gelmiştir. İsrail buradaki gücünü ve desteğini insan haklarını, özgürlükleri savunan batılı ülkelerden destek alarak gerçekleştirmektedir. Başta İsrail olmak üzere onların bu vahşetine destek veren tüm dünya ülkelerini de buradan göreve çağırıyoruz, orada kaybeden dünyadaki insanlığa bakış açısı, orada kaybolan insan canı. Orta Doğu'nun tamamı kaybediyor, İsrail arkasındaki batılı ülkelerin gücüyle yaşanabilir, insanlığın merkezi olarak kabul ettiğimiz Orta Doğu'yu ateşe atıyor. İsrail'i buradan bir kez daha uyarıyoruz; 85 milyon Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak Orta Doğu'da barışın hakim olmasını istiyoruz. Yarın bu batılı ülkeler çekip gidecek orada siz yine binlerce yıl kadim bir medeniyet olarak yaşadığınız insanlarla birlikte yaşayacaksınız. Geçmişte özellikle Yahudi vatandaşlarımızın dünyanın farklı ülkelerinde yaşadığı sıkıntılarda size kapıyı açan bu coğrafyanın insanları oldu. Orta Doğu her daim barışı hak eden, her zaman insanlığın konuşulması gereken coğrafya. Masum insanlara yönelik haddi aşan ve soykırım niteliğine varan bu saldırılarınızı durdurmanızı, insanlığa dair bu ölümlere son vermenizi bir sefer daha ifade ediyoruz. Bu coğrafyada kalıcı barışın gelmesi adına atılacak her türlü adımlarda Türkiye Cumhuriyeti hükümetinin yanında olacağımızı, özellikle ara buluculuk konusunda ve rehinelerin takası noktasında hükümetin atmış olduğu adımların son derece önemli ve kıymetli olduğunu bir sefer daha ifade ediyoruz. Bu coğrafyanın teminatı olarak Türkiye Cumhuriyeti'nin de bir an önce adım atması gerekliliğini ifade ediyoruz."

DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu da şunları dile getirdi:

"HAYKIRIŞIMIZ SADECE ZULMÜ İNSANLARA, MAZLUMLARA REVA GÖREN İSRAİL YÖNETİMİNE, NETANYAHU'YA VE İSRAİL ORDUSUNA YÖNELİKTİR"

"Dün öğlen vakitlerinde çocukların mutlu bir biçimde oynadığı, o bombaların atıldığı, etrafa kan sıçradığı bir ortamda çocukların mutluluk çığlıkları atmaya çalıştıkları ortamda birkaç saat sonra oranın nasıl bir kan gölüne çevrildiğini hep birlikte gördük. Bu tarihte eşi benzeri çok az görülmüş insanlık suçudur. Hiçbir medeni devlet sivillere doğrudan bir saldırı düzenlemez, hastaneleri hedef almaz. Maalesef dün son yılların en büyük katliamlarından birisini yaşadık. Gazze adeta açık hava cezaevidir. Gazze'de bu saldırıları İsrail devam ettirdiği sürece önümüzdeki günlerde on binlerce insan ölecek. Buna sessiz kalan dünya da şunu unutmamalı ki her çocuğun ölümünde daha fazla çürüyoruz. Bu insanlık dramına bu sebepten dolayı dur demek ve bugün Orta Doğu ziyaretine başlayan Biden'e de çok güçlü bir biçimde seslenmek istiyoruz; ne yap et mutlaka İsrail'i savaş suçlarını devam etmekten durdur. Nasıl İsrail vatandaşlarımızın her türlü saldırılardan korunma hakkı varsa Filistinli kardeşlerimizin de her türlü saldırıdan terör eylemlerinde korunma hakkı olduğunu dünyaya haykır. Biz bütün dünyadan bunu bekliyoruz. Birleşmiş Milletlerin derhal müdahale etmesini, İslam İşbirliği Teşkilatı'nın derhal harekete geçmesini ve gözümüzün önünde cereyan eden bu dramın, çocuk katliamlarının durmasını özellikle istirham ediyoruz. İsrail içerisinde biliyoruz ki yüz binlerce insan, barışsever insanların çok büyük bir bölümü Netanyahu'nun bu savaş suçlarına karşı çıkıyorlar. Bu haykırışımız adaletin ve vicdanın haykırışı, sadece zulmü insanlara, mazlumlara reva gören İsrail yönetimine, Netanyahu'ya ve İsrail ordusuna yöneliktir. Derhal bu savaş durdurulmalı, insanlığın çığlığı duyurulmalı."

Açıklamanın ardından DEVA Partili milletvekilleri, İsrail Büyükelçiliği konutu önüne ellerinde tuttukları İsrail saldırısı sonucunda yaralanan ve hayatını kaybeden Filistinlilerin bulunduğu fotoğrafları bıraktı.