İdris Şahin'den Doruk Madencilik İşçileri İçin Çağrı: Devlet Verdiği Sözü Yerine Getirmeli

(ANKARA) - DEVA Partisi Ankara Milletvekili İdris Şahin, Doruk Madencilik işçilerinin verilen sözlerin tutulmaması üzerine yeniden İçişleri Bakanlığı önünde açıklama yapacağını belirterek, "Devlet vatandaşını kandırmamalı, verdiği sözü yerine getirmeli" dedi.

DEVA Partisi Ankara Milletvekili İdris Şahin, Ankara'da yeniden açıklama yapacak olan Doruk Madencilik işçileriyle ilgili açıklama yaptı. Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Ülkemiz uzun bayram tatili sonrası ilk mesai gününde gerçek gündeme dönüyor. Ankara'daki eylemlerini sonlandıran Doruk Madencilik işçileri, verilen sözlerin tutulmaması üzerine yeniden İçişleri Bakanlığı önünde Pazartesi günü saat 11.00'de açıklama yapacak. Devlet vatandaşını kandırmamalı, verdiği sözü yerine getirmeli."

Kaynak: ANKA