Destici: Türkiye'nin geleceği, İsrail ve İran arasındaki gelişmelere bağlı

Destici: Türkiye'nin geleceği, İsrail ve İran arasındaki gelişmelere bağlı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, İsrail ile İran arasındaki çatışmaların ardından başlayan ateşkesi memnuniyetle karşıladığını dile getirerek, Doğu Türkistan'daki soykırımı lanetledi. Destici, bölgedeki barışın sağlanması ve Türkiye'nin stratejik konumunun önemine dikkat çekti.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, İsrail ile İran arasında 12 gün süren çatışmaların ardından başlayan ateşkesi memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

Partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenleyen Destici, Türk ve İslam coğrafyalarında zulüm, kan, işgal, esaret ve gözyaşının devam ettiğini söyledi.

Destici, Doğu Türkistan'da milyonlarca kişinin soykırıma maruz kaldığını belirterek, "Tüm katliamları, tüm soykırımları lanetliyoruz ve sonuna kadar her şartta Doğu Türkistan'ın ve Doğu Türkistanlı kardeşlerimizin yanında olduğumuzu bir kez daha ifade ediyor 'Yaşasın bağımsız Doğu Türkistan' diyoruz." ifadelerini kullandı.

"Asıl mesele, oyunun tamamen Türkiye'ye taşınmasıdır"

İsrail'in, gücünü Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Fransa ve Almanya başta olmak üzere Batılı ülkelerden aldığını dile getiren Destici şunları kaydetti:

"On günden fazla bir süre bu çatışmalar devam etmiştir. Amerika, savaşa en ağır bombardıman uçaklarıyla dahil olmuş ve bugün de barış istemektedir. Geçici bir ateşkes açıklanmıştır. Elbette ki karşılıklı saldırıların durmasından, geçici de olsa ateşkesin devreye girmesinden memnunuz. Biz, bölgemizde savaş istemiyoruz. Biz, bölgemizde kalıcı barış istiyoruz. Her ülkenin her ülkeye; her topluluğun, her milletin her topluluğa, her millete saygı duyduğu bir coğrafyada yaşamak istiyoruz."

Destici, İran'da yaşanan gelişmelerin bölgesel bir istikrarsızlık değil, küresel bir senaryonun perdesi olduğu değerlendirmesinde bulunarak, "İsrail'in art arda gerçekleştirdiği saldırılarla Batı medyasının organize algı çalışmaları ve ABD'nin klasik rejim değişikliği retoriği bir kez daha sahneye konmuş durumda. Ancak şunu çok net bir şekilde görmek zorundayız. İran'da rejim değişse, tamamen mağlup edilse dahi ABD ve İsrail'in bölgeye dair asıl hedefi değişmiyor. Çünkü onların gözünde İran sadece bir eşiktir. Asıl mesele, İran sonrasında ileride kurulum buldukları konjonktürde oyunun tamamen Türkiye'ye taşınmasıdır. Asıl mesele bu." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Eylül Aşkın Akçay - Güncel
İsrail, İran Merkez Bankası'nı terör örgütü ilan etti

İsrail'den ilginç hamle! Merkez Bankası'nı terör örgütü ilan ettiler
NATO Zirvesi'nde aile fotoğrafı! 32 ülkenin lideri aynı karede

Zirveden beklenen kare geldi! Erdoğan ve Trump'ın dikkat çeken sohbeti
Yunanistan, Türkiye korkusundan dolayı silahlanma rekoru kırdı

Türkiye korkusundan silahlanma rekoru kırdılar
7 yıldır kayıp olan kadının katili eşi çıktı

Karısını gömdüğü yeri böyle gösterdi
Hande Erçel ve Hakan Sabancı'dan ayrılık iddialarına net yanıt

Cesur sahneler krize mi yol açtı? Ayrılık iddialarına yanıt geldi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tolga Sarıtaş baba oluyor! Oğluna vereceği ismi ilk kez paylaştı

Baba olmaya hazırlanan Sarıtaş'tan sürpriz isim seçimi
4 arkadaş eşleriyle ürettikleri arı sütünü kilosu 45 bin liradan satıyor

4 arkadaş eşleriyle birlikte üretiyor! Kilosu 45 bin liradan gidiyor
Uğurcan Çakır, Fenerbahçe ile anlaşmaya vardı

Anlaşma tamam! Beklenen imzayı atıyor
Ünlü sosyal medya fenomeni ve hayvan hakları aktivisti yaşamına son verdi

Ünlü sosyal medya fenomeni ve hayvan hakları aktivisti yaşamına son verdi
Bankta satranç oynayan gençleri zorla kaldırdı: Tezgah benim

Bankta satranç oynayan gençleri zorla kaldırdı! Gerekçesi de akılalmaz
NATO Genel Sekreteri Rutte'den Türkiye ile iş birliği çağrısı

NATO ülkelerine net mesaj! Türkiye'yi adres gösterdi
Trump: Biz İran'a saldırmasaydık ateşkes olmazdı

Trump'tan çok konuşulacak yorum: Bunu yapmasak ateşkes olmazdı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.