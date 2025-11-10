Destici: Türk Milletinin Birliği ve Kardeşliği Her Şeyden Üstündür

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Kim bu millete ihanet ederse, devletin varlığı, ülkenin bütünlüğü, milletin birliği ve kardeşliğine kastedip arasına nifak sokmaya çalışırsa geçmişte olduğu gibi bugün de Türk'ün tokadını yer." dedi.

Destici, Mersin'deki programı kapsamında partisinin il başkanlığını ziyaret etti.

Ziyarette konuşan Destici, Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete intikalinin 87'nci yılında rahmet, minnet ve saygıyla andığını söyledi.

Destici, Türk milletinin zaferlerle dolu bir tarihe sahip olduğunu belirterek, Atatürk'ün, Kurtuluş Savaşı'ndan Cumhuriyet'in ilanına uzanan süreçte yeni Türkiye'nin "taşlarını döşediğini" dile getirdi.

Bugün bağımsız, güçlü ve büyük bir devlete sahip olunduğunu vurgulayan Destici, şöyle konuştu:

"Hangi etnik kökene, mezhebi anlayışa mensup olursa olsun, bir ve beraber, tarih ve ülkü birlikteliği olan milletimiz var. Bunları hem Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e hem de bu toprakları bize vatan yapan, Sultan Alparslan'dan Hoca Ahmet Yesevi'ye, Fatih Sultan Mehmet Han'dan Hacı Bayram-ı Veli'ye, Yavuz Sultan Selim'den Hacı Bektaş-ı Veli'ye kadar bütün bu dönemlerde Anadolu'yu Türkleştiren ve Müslümanlaştıran, herkese güven içerisinde mutlu, müreffeh bir hayat yaşatan ecdadımıza borçluyuz."

"Kürt, Arnavut, Boşnak, Çerkez, Arap, Alevi, Sünni de bizim kardeşimizdir"

Destici, birlik ve beraberliğin vazgeçilemez olduğuna işaret ederek, şu değerlendirmede bulundu:

"Devletimizin varlığından, adından, milletimizin resmi dilinden ve kimliğimizden, Türk milleti olmanın gurur ve şuurundan asla vazgeçmeyiz. Bunlardan da asla taviz vermeyiz. Bu ülkede farklı etnik kökene mensup kardeşlerimiz vardır. Kürt, Arnavut, Boşnak, Çerkez, Arap, Alevi, Sünni de bizim kardeşimizdir. Bu memlekette azınlıklar vardır. Onlar da azınlık hakları çerçevesinde bu ülkenin onurlu vatandaşlarıdır, güven içerisinde yaşamlarını sürdürmektedirler. Kim bu millete ihanet ederse, devletin varlığı, ülkenin bütünlüğü, milletin birliği ve kardeşliğine kastedip arasına nifak sokmaya çalışırsa geçmişte olduğu gibi bugün de Türk'ün tokadını yer."

Türkiye Cumhuriyeti'nin demokratik hukuk devleti olduğunu dile getiren Destici, şunları kaydetti:

"Anayasa ve yasalara uygun olarak herkes görevini yapmalıdır. Anayasa ve yasalara uymak en çok da Türk milletinin önündeki insanların sorumluluğundadır. Bunlar siyasetçiler, bürokratlar, üniversite yöneticilerimiz ya da hocalarımız, yargı mensuplarımızdır. Yani toplumun önündeki insanlardır. Onun için toplum yukarıya bakar. Yukarıya göre toplum şekillenir. Toplumu doğru şekillendirmek, toplumun önünde olan insanların da birer vazifesidir."

Destici, partilerinin ülke genelinde ilçe kongrelerini tamamladığını, il kongreleriyle de kadroları daha güçlendirmeye başladıklarını sözlerine ekledi.