Destici ile Baş arasındaki polemiğe Fatih Portakal da katıldı: Hepimize zarar getirecek ırkçı bir kafa

Mustafa Destici ile Erkan Baş arasındaki polemiğe Fatih Portakal da dahil oldu. Destici'nin Baş'a yönelik, "Adam TİTO artığı, yani Yugoslavya'da bir TİTO rejimi vardı, komünist rejim vardı. Senin gerçek soyadın ne: Jusoviç. Burada Baş'ı kullanıyorsun." sözlerine tepki gösteren Portakal, "Hepimize zarar getirecek ırkçı bir kafa. Bizi bölecek bir kafa. Türkiye'de yaşayan 2 milyonun üzerinde Bosnalı var. Onları kırdığının bile farkında değil. Bakalım özür dileme asaletini gösterebilecek mi?" dedi.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, katıldığı canlı yayında Türkiye İşçi Partisi (TİP) lideri Erkan Baş'a yönelik dikkat çeken ifadeler kullandı.

DESTİCİ: SENİN GERÇEK SOYADIN NE

Destici, "Adam TİTO artığı, yani Yugoslavya'da bir TİTO rejimi vardı, komünist rejim vardı. Şimdi buradan geçiyorsun Almanya'ya, orada tamamen sol örgütler içindesin. Belli ki Alman istihbaratlarının kontrolünde yetiştiriliyorsun, Türkiye'ye gönderiliyorsun. Senin gerçek soyadın ne: Jusoviç. Burada neyi kullanıyorsun? Baş'ı kullanıyorsun." dedi.

BAŞ: İŞTE IRKÇILIK BUDUR

Baş ise Destici'ye "Bu şahsı ciddiye almam ama burada mesele ben değilim. Hakaret edilen ülkemizdeki milyonlarca Yugoslavya göçmenidir. Ajan diye itham edilen Almanya'da doğmuş milyonlarca işçi çocuğudur. İşte ırkçılık budur. Suyun öte tarafının, gurbetteki emekçilerin haysiyetine yenileceksiniz. 'Gizleniyor' dediği bilgilere ise herkes kolaylıkla ulaşabilir. İlk görselde adıma açılmış Wikipedi sayfasını, ikincisinde ise kaleme aldığım Yaşamak İçin Sosyalizm kitabındaki satırları okuyabilirsiniz. Irkçılık komploculuktur, ırkçılık sahtekarlıktır. Bu da basit bir örneğidir." sözleriyle yanıt verdi.

PORTAKAL: BİZİ BÖLECEK BİR KAFA

Destici ile Baş arasındaki polemiği Sözcü TV Ana Haber Spikeri Fatih Portakal da dahil oldu. Portakal tartışmaya ilişkin haberi sunarken Destici'ye yönelik sert ifadeler kullandı. Destici'nin eleştireyim derken kafasındaki insana bakış açısını ortaya çıkardığını belirten Portakal, "İşte çok zararlı bir kafa. Hepimize zarar getirecek ırkçı bir kafa. Bizi bölecek bir kafa. İnsanı sevmeye devam edelim böyle zihniyetleri reddedelim. Türkiye'de yaşayan 2 milyonun üzerinde Bosnalı var. Onları kırdığının bile farkında değil. Bu beyefendi sadece siyaset yapıyor. Irkçılığın tillahını yapıyor. Bu insanda insan sevgisi ne kadardır? Bosna dernekleri özür dilemesini istiyor. Bakalım o asaleti gösterebilecek mi? Bu ırkçı kafaya lütfen 'Yeter! Söz milletin' deyin" ifadelerini kullandı.