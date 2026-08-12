Haberler

Destici'den Bayrak Saldırısına Lanet

Destici'den Bayrak Saldırısına Lanet
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

BBP lideri Mustafa Destici, Muğla'da Türk bayrağının yakılmasını lanetleyerek, şüphelinin yakalanmasını tebrik etti; olayın arkasındaki bağlantıların araştırılmasını, failin en ağır cezayı almasını ve vatandaşlıktan çıkarılmasını istedi.

(ANKARA) - BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Muğla'da Türk bayrağını ateşe veren şüphelinin yakalanmasının ardından yaptığı açıklamada, saldırıyı lanetledi. Destici, olayın arkasında başka kişi veya bağlantıların bulunup bulunmadığının araştırılmasını istedi.

Destici, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türk bayrağının bağımsızlığın, devletin ve şehitlerin hatırasının sembolü olduğunu belirterek, "Ona uzanan el, doğrudan Türk Milleti'nin şerefine ve ortak değerlerine uzanmıştır" dedi.

Şüphelinin kısa sürede yakalanmasını sağlayan emniyet güçlerini tebrik eden Destici, olayın tüm yönleriyle soruşturulması ve failin hukuk önünde en ağır şekilde cezalandırılması gerektiğini ifade etti.

Destici ayrıca, Türk bayrağını ateşe veren kişilerin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığından çıkarılması ve devlet hizmetlerinden yararlandırılmaması gerektiğini belirtti.

Destici, "Bayrağımıza uzanan her el, karşısında büyük Türk Milleti'ni bulacaktır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA
Motorinde ÖTV düzenlemesi Resmi Gazete'de: Ağustos sonuna kadar sıfırlandı

Motorinde ÖTV düzenlemesi Resmi Gazete'de! Bu tarihe kadar sıfırlandı
Ekrem İmamoğlu da CHP'den istifa etti: 17 yıllık hikaye bitti

17 yıllık hikaye bitti: İstifa edenler kervanına İmamoğlu da katıldı

Bayrağa çirkin saldırı! Şehri ayağa kaldıran kadın yakalandı

Yaptığı hainlik şehri ayağa kaldırdı, şimdi hesap veriyor
Mahmud Abbas 328 gün sonra yeniden Türkiye'de! Cumhurbaşkanı Erdoğan böyle karşıladı

328 gün sonra yeniden Türkiye'de! Erdoğan böyle karşıladı

Trump'tan garip bir İran çıkışı daha: Allah'a hamdolsun ki...

Trump'tan garip bir İran çıkışı daha: Allah'a hamdolsun ki...
Samsun'da 3 çocuk babası şahıs hobi atölyesinde asılı bulundu

3 çocuk babasıydı! En mutlu olduğu yerde korkunç halde bulundu
Depremzedeleri ziyaret eden belediye başkanına şok: Canını zor kurtardı

Depremzedeleri ziyaret eden başkana şok! Canını zor kurtardı
Giresun'da anneleri ile sel sularına kapılan iki kız kardeşin cansız bedenleri bulundu

Giresun'daki faciada iki kız kardeşten acı haber
Altın fiyatlarını yakından ilgilendiren ABD enflasyonu açıklandı

Piyasaların odaklandığı veri açıklandı! İşte altının ilk tepkisi