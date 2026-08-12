Destici'den Bayrak Saldırısına Lanet

(ANKARA) - BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Muğla'da Türk bayrağını ateşe veren şüphelinin yakalanmasının ardından yaptığı açıklamada, saldırıyı lanetledi. Destici, olayın arkasında başka kişi veya bağlantıların bulunup bulunmadığının araştırılmasını istedi.

Destici, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türk bayrağının bağımsızlığın, devletin ve şehitlerin hatırasının sembolü olduğunu belirterek, "Ona uzanan el, doğrudan Türk Milleti'nin şerefine ve ortak değerlerine uzanmıştır" dedi.

Şüphelinin kısa sürede yakalanmasını sağlayan emniyet güçlerini tebrik eden Destici, olayın tüm yönleriyle soruşturulması ve failin hukuk önünde en ağır şekilde cezalandırılması gerektiğini ifade etti.

Destici ayrıca, Türk bayrağını ateşe veren kişilerin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığından çıkarılması ve devlet hizmetlerinden yararlandırılmaması gerektiğini belirtti.

Destici, "Bayrağımıza uzanan her el, karşısında büyük Türk Milleti'ni bulacaktır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA