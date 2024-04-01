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BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Muhsin Yazıcıoğlu'nun mezarını ziyaret etti

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Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun mezarını ziyaret etti.

Destici, sabah namazı sonrası Sivas Belediye Başkanlığına seçilen Adem Uzun ve Şarkışla Belediye Başkanlığına seçilen Kasım Gültekin ile Yazıcıoğlu'nun Taceddin Dergahı'nda bulunan kabrine geldi.

Ziyaretin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Destici, yerel seçim çalışmalarında bulunduğu sırada, 25 Mart 2009'da helikopter kazasında hayatını kaybeden Yazıcıoğlu ve beraberindekileri rahmetle andı.

Yazıcıoğlu'nun şahsi ve parti çıkarları için değil, Türkistan'dan Filistin'e bütün mazlum coğrafyaların zulümden, işgalden kan ve gözyaşından kurtulması için siyaset yaptığını dile getiren Destici, "Bundan 15 sene önce gerçekleşen yerel seçimlerde yine bir program dahilinde gittiği Kahramanmaraş Çağlayancerit'ten Yozgat-Yerköy'e giderken maalesef ki, çok acı, içinde bulundukları helikopterin düşmesi ya da düşürülmesi sonucu hayatını kaybetti, şehit oldu." dedi.

Destici, dün yapılan mahalli idareler seçimlerinde bir önceki seçimlere göre daha çok belediye başkanlığı kazandırdıklarını belirterek, "Biz milletimizin tercihine saygılıyız dolayısıyla da seçimlerin bir kez daha ülkemiz, devletimiz, milletimiz seçimlere katılan ve terörle arasına mesafe koyan tüm siyasi partilerimiz ve adaylar için hayırlı olmasını Cenabıhaktan niyaz ediyorum." diye konuştu.

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Kaynak: AA / Güncel

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