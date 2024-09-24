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Derya Uluğ'un Konserinde Zabıta Şovu

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Edirne İpsala Çeltik Festivali'nde sahne alan sanatçı Derya Uluğ, zabıta kıyafetiyle dans eden memur Hasan Ur'u sahneye davet ederek rengarenk anlar yaşattı.

Sanatçı Derya Uluğ'un sahnesinde zabıtanın dans şovu

Edirne'de konserde zabıta şovu

EDİRNE - Sanatçı Derya Uluğ'un sahnesinde zabıta kıyafetiyle dans eden memurun hareketleri izleyenlere keyifli anlar yaşattı.

Edirne İpsala ilçesinde 23'üncü kez düzenlenen İpsala Çeltik Festivali ve Tarım Fuarı'nda sahne alan Derya Uluğ'un sahnesi esnasında dikkatini çeken zabıta memurunu sahneye çıkartması sonucu renkli görüntüler ortaya çıktı.

Zabıta kıyafetleri ile hem göbek attı hem de doyasıya oynadı

Şarkıcı Derya Uluğ, Edirne'deki konserinde görevli olan zabıta memurunun sahne önündeki performansını beğenmesi sonucu sahneye davet etti. Sahneye çıkan zabıta memuru Hasan Ur'un performansı büyük ilgi gördü. Seyircilerden alkış aldıkça daha hararetli dans eden adam, sahnede bir süre Uluğ'a eşlik etti. Uluğ, Kenan Doğulu'nun 'Çakkıdı' parçasını söylerken Hasan Ur'un sahnede zabıta kıyafetleri ile ritmik oynaması beğeni topladı. Uluğ'un performansına dans ederek eşlik eden vatandaş, seyircilere keyifli anlar yaşattı.

Derya Uluğ'un Konserinde Zabıta Şovu
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MESUT ÇINAR - Güncel

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