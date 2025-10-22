Derya Uluğ, Mardin Kültür Yolu Festivali'nde Konser Verdi

Sanatçı Derya Uluğ, Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Mardin Kültür Yolu Festivali kapsamında konser verdi.

Artuklu Fuar Alanı'nda düzenlenen konserde sahne alan Derya Uluğ, hayranlarıyla buluştu.

Uluğ, "Okyanus", "Canavar", "Nefes" gibi sevilen şarkılarının yanı sıra türkülerden rap müziğe varan geniş repertuvarıyla dinleyicileri mest etti.

Mardinliler bütün gece sanatçıya eşlik etti.

Konser sırasında dev ekrana, öldürülen kadınlar, gençler ve çocukların fotoğrafları yansıtıldığı sırada "Sana Çıkıyor Yollar" şarkısını seslendiren Uluğ yaptığı konuşmada, "Maalesef o gördüğünüz fotoğraflardaki insanlar hepsi bizim güzel ülkemizin insanları, çocukları, delikanlıları, kadınları. Biz başka Narinleri, Ahmetleri, İlknurları kaybetmek istemiyoruz." ifadelerini kullandı.