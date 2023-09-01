Derya Bedavacı, Kuruçeşme Açıkhava konserinde sevenlerini eğlendirdi

Derya Bedavacı, İstanbul'un eşsiz manzarasında verdiği Kuruçeşme Açıkhava konserinde sevenlerini eğlendirdi. Kendisi hakkında yapılan yorumlara ise dinleyicinin verdiği ödülü kabul ettiğini söyledi.

Derya Bedavacı, sahne öncesi basın mensuplarıyla bir araya geldi ve İstanbul'un eşsiz manzarasında vereceği Kuruçeşme Açıkhava konseri hakkında, "Çok heyecanlıyım.

Büyük bir ekiple çok güzel hazırlandık. Benim konserimde mendil olmazsa olmaz. Tek isteğim sevenlerimi eğlendirmek, mutlu etmek. Her şey onlar için" dedi.

"DİNLEYİCİNİN VERDİĞİ ÖDÜL NEYSE ONU KABUL EDERİM"

Sonbaharda yeni çalışmalarının olacağının müjdesini veren Bedavacı, kendisi hakkında yapılan 'arabeskin kraliçesi' yorumuna, "Bu konuda benim yorum yapmam çok doğru olmaz.

Dinleyicinin verdiği ödül neyse ben onu kabul ediyorum. Ne istiyorlarsa o" ifadelerini kullandı.

"BU GECE DAMAR YOLUNU AÇACAĞIZ"

Bedavacı, ilk kez Kuruçeşme Açıkhava konserinde seyircisiyle buluştu. Müzikseverleri dillerden düşmeyen 'Deme' parçasıyla selamlayan ünlü sanatçı, "Biraz romantik, biraz efkarlı, biraz da eğleneceğimiz bir gece olacak.

'Ben gerçek bir damarcıyım' diyenler burada mı? Damar yolunu bu gece açacağız" sözleriyle alkış yağmuruna tutuldu.

Sesiyle kulaklara hitap ettiği kadar şıklığıyla da gözlere hitap eden sanatçı, Cihan Nacar imzalı iki farklı sahne kostümüyle hayranlarını büyüledi.

Arabesk müziğin derin duygularını ve özgün tarzını en yüksek enerjiyle hayranlarına yansıtan Bedavacı, gönüllerde iz bıraktı.

Hit şarkılarının yanı sıra İbrahim Tatlıses, Müslüm Gürses, Bergen, Yıldız Tilbe gibi ustaların şarkılarını da yer veren sanatçı, tam anlamıyla arabeski Boğaz'a taşıdı.

2.5 saat sahnede kalan Derya Bedavacı, İstanbul'un eşsiz manzarasında doyumsuz müzik şölenini geride bıraktı.