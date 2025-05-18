Dervişoğlu: 'Türk Milliyetçiliği Sıradan Bir Düşünce Değildir'

Dervişoğlu: 'Türk Milliyetçiliği Sıradan Bir Düşünce Değildir'
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İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Tütün İskelesi'nde yaptığı konuşmada Türk milletinin esarete başkaldırışının yıl dönümünde, Türk milliyetçiliğinin önemine vurgu yaptı. Dervişoğlu, Türk milletinin engelleri aşma yeteneğine sahip olduğunu belirtti ve barış süreçlerinin güvenli olmadığını ifade etti.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, "Dün ilhakı nasıl reddettiysek, dün nasıl Müdafaa-i Hukuk dediysek, dün nasıl Kuvayımilliye ruhuyla kurtuluş meşalesini yeniden yaktıysak, bugün de aynı kararlılıkla yolculuğumuzu sürdüreceğiz." dedi.

Dervişoğlu, Tütün İskelesi'nde parti otobüsünden yaptığı konuşmada, Türk milletinin yeniden doğduğu günün yıl dönümünde, esarete başkaldırının 106'ncı yıl dönümünde bir arada olduklarını söyledi.

19 Mayıs'ın kurtuluşun arifesi olduğunu belirten Dervişoğlu, "Biz de o bayramın arife günündeyiz. Peki burada ne bekliyoruz? Bandırma Vapuru'nu mu bekliyoruz? Mustafa Kemal'i mi bekliyoruz? Bir mucize mi bekliyoruz? Hayır kardeşlerim. Bandırma artık bastığımız her karış vatan toprağıdır. Vatan için attığımız her adımsa işte Mustafa Kemal'in Samsun'a attığı o adım olarak tarihe geçecektir." dedi.

Dervişoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Dün ilhakı nasıl reddettiysek, dün nasıl Müdafaa-i Hukuk dediysek, dün nasıl Kuvayımilliye ruhuyla kurtuluş meşalesini yeniden yaktıysak, bugün de aynı kararlılıkla yolculuğumuzu sürdüreceğiz. Herkes her şeyi istediği gibi yapacağını zannediyor olabilir. Herkes Türkiye'ye kurduğu tuzağın bir karşılık bulacağı hissiyatına da kapılabilir. Ama herkes iyi bilmelidir ve iyi bilmek zorundadır, Türk milleti kendisine karşı koyulan engelleri aşmaya, kurulan tuzakları bozmaya muktedir bir millettir.

Türk milliyetçiliği sahipsiz değildir. Türk milliyetçiliği sıradan bir görüş, sıradan bir düşünce değildir. Türk milliyetçiliği Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kuruluş felsefesidir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin omurgası olan Türk milliyetçiliğini 25 yıldır cezaevinde yatan ve ağırlaştırılmış müebbet hapse hükümlü bir adamın yol göstermesiyle kullanılacak bir aparata dönüştürülmesine asla ve kata izin vermeyeceğimizi buradan söylüyorum."

Şimdi yeni bir sürecin yönetildiğini dile getiren Dervişoğlu, "Bu süreci yönettikleri kimler biliyorsunuz? Bu konuyla ilgili siz ne kadar fikir sahibiyseniz ben de ancak o kadar fikir sahibiyim. Çünkü bu pazarlıklar kapalı kapılar ardında yapılıyor. Bütün yaptıkları İmralı'yla bir görüş alışverişi trafiği oluşturmak, İmralı canisinin yol göstericiliğinde de bir barış projesini yaşama geçirmek istiyorlar. Biz savaşa girmedik ki barışalım. Biz bir savaşa girip kaybetmedik ki taviz verelim. Biz yenilmedik ki bir örgütün karşısında diz çökelim." diye konuştu.

Daha sonra Onur Anıtı'na çelenk sunan Dervişoğlu, Çiftlik Caddesi'ndeki esnafı ziyaret etti.

Kaynak: AA / Fatih Mehmet Kürkçü - Güncel
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