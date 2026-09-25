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Dervişoğlu, AYM önünde intihar eden emekli polis için iktidarı vicdana davet etti

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Dervişoğlu, AYM önünde intihar eden emekli polis için iktidarı vicdana davet etti
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İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Anayasa Mahkemesi önünde emeklilerin eylemi sırasında intihar eden 60 yaşındaki emekli polis memurunun yaşamını yitirmesine ilişkin açıklama yaptı. Dervişoğlu, emeklilerin sorunlarını görmeyen iktidarı akla ve vicdana davet etti.

(ANKARA) - İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Anayasa Mahkemesi önünde emeklilerin eylemi sırasında intihar eden 60 yaşındaki emekli polis Ali Şekeroğlu'nun yaşamını yitirmesine ilişkin, "Devletine yıllarca hizmet etmiş bir emeklimiz hak arayışında canına kıyıyorsa sözün bittiği yerdeyiz. Emeklilerimizin yaşadığı sorunları görmeyen iktidarı da akla ve vicdana davet ediyorum" açıklamasını yaptı.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Anayasa Mahkemesi önünde emeklilerin eylemi sırasında intihar eden 60 yaşındaki emekli polis memuru Ali Şekeroğlu'nun yaşamını yitirmesinin ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Dervişoğlu, yaşamını yitiren Şekeroğlu'nun yakınlarına başsağlığı dileyerek şu ifadeleri kullandı:

"Devletine yıllarca hizmet etmiş bir emeklimiz hak arayışında canına kıyıyorsa sözün bittiği yerdeyiz. Emekli polis memuru Ali Şekeroğlu'na Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Emeklilerimizin yaşadığı sorunları görmeyen iktidarı da akla ve vicdana davet ediyorum."

Kaynak: ANKA
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıismail Şahin:

burhan comez i baskan adayi gormek isterim.

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