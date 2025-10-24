Derince'de TIR'ın Üzerindeki Asfalt Silindiri Devrildi

KOCAELİ'nin Derince ilçesinde, TIR'ın üzerindeki asfalt silindiri yola devrildi. Kazada silindirin sürücü kabinindeki F.E., yaralandı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Yenikent Mahallesi Ertuğrul Gazi Caddesi'nde meydana geldi. Şoförünün ismi ve plakası öğrenilemeyen TIR'ın üzerindeki asfalt silindiri bilinmeyen nedenle yola devrildi. Bu sırada silindirinin sürücü kabinindeki F.E. ise yaralandı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından F.E., Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Kaza nedeniyle cadde bir süre trafiğe kapandı. Silindir, iş makinesiyle yoldan kaldırılırken, trafik normal seyrine döndü.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.