Deri Kanserini Yenen Şeyda Coşar'ın Umut Dolu Hikayesi

ZEKERİYA KARADAVUT/AYNUR ALTUNIŞIK - Aksaray'da yaşayan Şeyda Coşar, tırnağının çıkmaması üzerine başlayan süreçte teşhisi konulan deri kanserini uygulanan tedavi ve yakınlarının desteğiyle yenerek yeni hayatının kapısını araladı.

Emekli eczacı teknisyeni iki çocuk annesi 57 yaşındaki Coşar için 2012'de tırnağının düşmesinin ardından zorlu süreç başladı.

Kanaması tekrarlayan Coşar, gittiği Kayseri Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde 3. evre geçişinde deri kanseri olduğunu öğrendi.

Babasını akciğer, annesini de kalın bağırsak kanserinden kaybeden Coşar, zorlu hastalık sürecini uygulanan tedavinin yanı sıra yüksek moral ve yakınlarının desteğiyle yendi.

Hastalık sürecinde iyileşeceği inancını hiç kaybetmedi

Coşar, AA muhabirine, kanser hastası olduğunu öğrendiğinde yaşadığı duyguların tarif edilemeyecek kadar acı olduğunu söyledi.

Kanserin adının bile insana korkunç geldiğini ama hemen kendisini toparladığını anlatan Coşar, kanseri yeneceğine hep inandığını dile getirdi.

Coşar, hemen tedaviye başlandığını belirterek, "İki yıl süren çeşitli tedavilerin ardından sol baş parmağımı kestiler ve lenflerimi aldılar. Şükür kanseri atlattım. Kontrollerimi aksatmıyorum. Kanser beni alt edemedi. Ben kendimi seviyordum ve bana ihtiyacı olan insanları biliyordum. Onlar için de hayatta kalmam gerekiyordu." diye konuştu.

"Hayat çok güzel, değerini bilmek gerekiyor"

Kanserden korkmadan dirayetli şekilde mücadele edilmesi gerektiğini vurgulayan Coşar, sinir, stres ve üzüntüden uzak durulduğunda tedavi sürecinin daha sağlıklı ilerlediğini ifade etti.

Coşar, bu süreçte yakınlarının desteğine dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Bu hastalık karşısında tutunduğum en büyük şey eşim, işim ve sevdiğim dostlarımdı. Yüksek moral, bu hastalığı yenmek için çok şart. Hayatı çok seviyorum. Yaşamımı kanser öncesi ve sonrası gibi iki döneme ayırıyorum. Emekli oldum, kurslara katılıyorum. Hayatımda daha güzel şeylerin olacağına eminim. Hayat çok güzel, değerini bilmek gerekiyor. Baş parmağımın kesilmesini de kafama takmıyorum. Benim için önemli değil. Ayaklarım olmasa da yürümesem veya kollarım olmasa da bu, aynı böyle olacaktı. Önemli olan hayatı sevmeniz ve sizi sevenlerin olması."

Sigarayı çok içen babasının teşhis konulduktan bir hafta sonra hayatını kaybettiğini anlatan Coşar, "Ailesinde kanser hikayesi olanlar kesinlikle tahlillerini yaptırsın, sigara ve alkol kullananların muhakkak akciğerlerine baktırması lazım." dedi.