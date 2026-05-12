Dereye düşen çocuk iple kurtarıldı

Artvin'in Borçka ilçesinde 11 yaşındaki Eslem Yenilmez, dereye düşerek 300 metre sürüklendi. Çevredeki vatandaşlar, 10 metre yüksekliğindeki duvardan inerek çocuğu kurtardı. Sağlık durumu iyi.

ARTVİN'in Borçka ilçesinde, ayağının kayması sonucu dereye düşerek akıntıya kapılan ve 300 metre sürüklenen 11 yaşındaki Eslem Yenilmez, vatandaşların yaklaşık 10 metre yüksekliğindeki dik duvardan iple inerek yaptığı müdahaleyle kurtarıldı.

Olay, öğleden sonra ilçeye bağlı Aksu Mahallesi'nde meydana geldi. Köprü ayağının bulunduğu bölgede duran Eslem Yenilmez, ayağının kayması sonucu dengesini kaybederek dereye düştü. Güçlü akıntıya kapılan çocuk, suda çırpınarak yaklaşık 300 metre boyunca sürüklendi. Çocuğun suda sürüklendiğini gören çevredeki vatandaşlar, hemen kurtarma çalışması başlattı. Çevredekiler, yaklaşık 10 metre yüksekliğindeki istinat duvarından dere yatağına iple inerek akıntıyla sürüklenen Eslem'e ulaşmayı başardı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ve itfaiye ekipleri ile vatandaşların ortak çalışması sonucu halat yardımıyla bulunduğu sarp bölgeden yola çıkarılan küçük çocuk ve onu kurtaran vatandaş, hazır bekleyen ambulansa alındı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Borçka Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Eslem Yenilmez'in tedavi altına alındığı ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Yorumlar (3)

Haber YorumlarıEsma Özdemir:

Çok korkunç bir olay olmuş. Çocuğun ailesi ne kadar korkmuş olmalı, o anları düşünemiyorum. İyi ki o vatandaşlar cesur çıkmış ve hemen harekete geçmişler. Umarım Eslem'in tedavisi iyi gider ve kısa zamanda iyileşir. Hepsi çok şanslı aslında.

Haber YorumlarıHasan Tekin:

İyi güzel de bu tür durumlara neden hep vatandaşlar müdahale etmek zorunda kalıyor? ?? Hiç erkek kurtarıcı görüyor musunuz, kadınlar çıkıp riski göze alıyor hep. Sistemin bu tür acil durumlar için düzgün hazırlıklı olması gerekirdi. ??

Haber YorumlarıMusa Avcı:

Çok şükür çocuk kurtulmuş, o fakir derecik de bir daha kimseye zarar vermedi ????

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

