Dereye atılan çöpler, balıkları öldürüyor

ANTALYA'da her gün binlerce tatilcinin yüzmeye ve güneşlenmeye geldiği Konyaaltı Sahili'nde denize akan derelere bilinçsizce atılan poşet, pet ve cam şişe, gıda ambalajı gibi çöpler, endemik balık türlerinin üremesini ve yaşamını olumsuz etkiliyor. Atıklar, adlarını Antalya'dan alan çiçek balığı olarak bilinen Pseudophoxinus Antalyae ile siraz balığı türlerinden Capoeta Antalyensis'in popülasyonunu tehdit ediyor.

Konyaaltı Sahili'nde denize akan Arapsuyu 1, Arapsuyu 2, Boğaçayı ve Sarı Su derelerindeki yüzey kirliliği dikkati çekti. Bilinçsiz kişilerce çöp atılan derelerden Arapsuyu 1 Deresi'nin yüzeyindeki atık, çevre kirliliği oluşturdu. Cam ve pet şişeler, poşet, gıda ambalajı, ıslak mendil gibi atıklar nedeniyle deredeki doğal yaşam tehdit altında. Kirlilik, derenin denizle buluştuğu sahilde yüzenlerin sağlığını da olumsuz etkiliyor. Bazıları deredeki yüzey kirliliğine aldırmadan yüzerken, bazılarının dereden yayılan kokudan rahatsız olduğu gözlendi.

"Endemik türlerden çiçek balığı olarak bilinen Pseudophoxinus Antalyae ile Capoeta Antalyensis adlı siraz balık türü var. Bu derelerin kirlenmesi, buraya has endemik türlerin ölümü, demektir. Dereler farklı türdeki canlıların yaşam alanı. Derelerin kirlenmesi sudaki canlı yaşamının tehdidi anlamına geliyor. Aracıyla gelenler dere yakınına park ediyor, çöpleri dereye atıyor. Çevresindeki bilinçsiz kişiler poşet, şişe gibi atıkları atıyor. Islak mendil, deterjan kutusu, ıslak mendil, çocuk bezi gibi çöpleri derede görmek mümkün. Temizlemek yeterli değil. Çöpler görsel kirliliğin yanı sıra, denizi de kirletiyor. Zaman zaman bazılarının içecek şişesini dereye attıklarını görüyoruz. İnsanların atıkları dere yerine yakındaki çöp tenekelerine atmasını istiyoruz."