Derecik'te kar ve tipi nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı

Derecik'te kar ve tipiden dolayı sürücülere zor anlar yaşadı

HAKKARİ - Hakkari'min Derecik ilçesinde kar ve tipiden dolayı sürücülere zor anlar yaşadı.

Hakkari-Derecik karayolunun Canlıkaya Geçidi'nde etkili olan kar ve tipi sürücülere zor anlar yaşadı. Tipiye hazırlıksız yakalanan sürücüler kayganlaşan yolda ilerlemekte zorluklar yaşadı. Bazı sürücüler zincir taktıktan sonra yola devam edebildi. Yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle mahsur kalan bazı araçlar diğer sürücülerin desteğiyle yola devam etti.