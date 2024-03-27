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Dere kenarında ceketi ve takma dişleri bulunan 65 yaşındaki adamdan 5 gündür haber alınamıyor

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Dere kenarında ceketi ve takma dişleri bulunan 65 yaşındaki adamdan 5 gündür haber alınamıyor

BİTLİS - Bitlis'in Hizan ilçesinde 21 Mart'tan beri haber alınamayan 65 yaşındaki Nasır Bülbül için arama çalışmaları devam ediyor.

Hizan'a bağlı Görece köyünde ikamet eden Bülbül'ün ailesi, 21 Mart'ta kendisinden haber alamayınca durumu jandarmaya bildirdi. Bunun üzerine Jandarma Arama ve Kurtarma (JAK), Bitlis Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Hizan Arama ve Kurtarma (HAKUT), Bitlis Arama Kurtarma Derneği ekipleri, kırsalda ve derede arama çalışmalarına devam ediyor. Kadavra köpekleri ve ısıya duyarlı dronlar ile bölgede taramalar devam ediyor. 65 yaşındaki Bülbül'ün ceketi ve ceketinin üzerinde bulunan takma dişinin bulunduğu bölgede aramalar devam ederken, henüz yaşlı adama ulaşılamadı.

5 gündür yapılan tüm çalışmalara rağmen 65 yaşındaki Nasır Bülbül'e henüz ulaşamadıklarını söyleyen Hizan Arama ve Kurtarma Derneği Başkanı Şerif Ekinci, "21 Mart'ta bizlere gelen bir telefonda Görece köyünde suya kapılan bir vatandaşımızın olduğu söylendi. Buna istinaden olay yerine vardığımızda yaklaşık 1 kilometrelik alanda tarama yaptığımızda, adamın dere kenarında ceketini, ceketin üzerinde takma dişlerini koyduğunu gördük. Çalışmalarımızı yoğunlaştırdık, 21 Mart'tan bugüne kadar yaklaşık 5-6 gündür tüm arama çalışmalarımıza rağmen bulamadık. AFAD, JAK, AKUT, HAKUT dernekleriyle yürüttüğümüz çalışmalarımız devam ediyor" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

21 Mart Bitlis Nasır Hizan Yaşam Güncel Haberler

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