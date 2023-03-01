Kendini asker olarak tanıtan şahıs, depremzede ailenin bileziklerini çaldı Güncel Haberler Samsun'a deprem bölgesinden gelip yerleşen ailenin evine gidip kendisini yüzbaşı olarak tanıtan şahıs, yardımcı olabileceğini söyledikten sonra yaklaşık 100 bin lira değerinde 2 bilezik çaldı. 32 yaşındaki M.C. yakalanıp, gözaltına alındı. Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından ailesiyle birlikte Malatya'dan Samsun'a gelip Atakum ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'ne yerleşen A.T.'nin evine giden M.C., kendini yüzbaşı olarak tanıtıp yardımcı olacağını söyledi. 2 BİLEZİK ÇALDI Bir süre sonra evinden yaklaşık 100 bin lira değerinde 2 bilezik çalındığını fark eden aile, polise şikayette bulundu. Olayla ilgili çalışma başlatan Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekipleri, şüphelinin Amasya'da olduğunu tespit etti. GÖZALTINDA Düzenlenen operasyonla M.C., yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Atakum Samsun 3. Sayfa Güncel Haberler

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