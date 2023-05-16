Depremzedelere yönelik küfürlü paylaşıma soruşturma

Sosyal medyada depremzede seçmenlere yönelik küfür ve ağır hakaret içeren sözler söyleyen bir şüpheli hakkında resen soruşturma başlatıldı. Şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhurbaşkanlığı ve 28.Dönem Milletvekili Genel Seçimlerine ilişkin 15 Mayıs'ta deprem bölgesinde seçime katılan ve oy veren depremzede seçmenlere yönelik Tiktok'ta @alibabaxxl" rumuzlu hesap üzerinden ağır hakaret, küfür, saldırı, tahrik ve provokasyon içeren bir video tespit edilmesi üzerine harekete geçti. Şüpheliye yönelik "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan resen soruşturma başlatıldı.

GÖZALTI VE YAKALAMA TALİMATI VERİLDİ

Sizce 2. turda seçimi kim kazanacak? — Haberler.com (@Haberler) May 15, 2023