DEPREMZEDE ESNAF, İŞ YERİNDEKİ GIDALARI KOLİLERE DOLDURUP, DEPREMZEDELERE ULAŞTIRDI

OSMANİYE'de işlettiği bakkal dükkanı depremde hasar gören Hasan Yılmaz, zarar görmeyen gıda ürünlerini kolilere doldurarak, depremzede 80 aileye ulaştırdı.

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin yıkıma yol açtığı 10 ilden biri olan Osmaniye'de enkaz kaldırma çalışmaları sürerken, iş yerleri hasar gören esnaf da ürünlerini dışarı çıkarmaya başladı. İstiklal Mahallesi Cevdet Sunay Caddesi'nde bakkal dükkanı işleten Hasan Yılmaz, iş yerinde zarar görmeyen gıda ürünlerini ayırıp kolilere doldurarak, kentteki depremzedelere ulaştırdı. İş yerinde çoğu ürünün depremden dolayı gördüğünü, sağlam ürünleri ise ihtiyaç sahiplerine ulaştırdığını dile getiren Yılmaz, 'Tüm halkımıza öncelikle çok geçmiş olsun, başımız sağ olsun. Çok büyük bir afetten geçiyoruz. Rabbim bir daha bugünleri yaşatmasın. Deprem nedeniyle dükkanımız çok büyük hasarlar aldı. Biz de bu hasardan etkilenmeyen, kullanılabilecek ürünlerimizden gıda kolileri oluşturarak yaklaşık 80 aileye ulaştırdık. Bunu gören insanlar da bizlere destek oldu. Allah herkesten razı olsun. Çok üzgünüz, inşallah insanlara bir faydamız olmuştur. Ben şu anda kendi evimde kalamıyorum, camide kalıyorum. Çok zor durumdayız, rabbim herkese yardım etsin' diye konuştu.

Öte yandan, Yılmaz'ın dükkanının güvenlik kamerası görüntülerine de yansıyan deprem anı, yıkıcı şiddeti ortaya koydu.