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Depremzede Engelliye Akülü Tekerlekli Sandalye

Depremzede Engelliye Akülü Tekerlekli Sandalye
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Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, deprem sonrası bedensel engelli olan Murat Acemoğlu'na akülü tekerlekli sandalye hediye etti. Acemoğlu, Kahramanmaraş depremlerinin ardından Hatay'daki enkazdan kurtarılmıştı.

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, depremzede bedensel engelli Murat Acemoğlu'na akülü tekerlekli sandalye hediye etti.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te yaşanan depremlerde Hatay'da çöken binanın enkazından 7 saat süren çalışmaların ardından ağır yaralı olarak kurtarılan ve bedensel engelli olarak yaşamını sürdüren Acemoğlu, ailesiyle Mardin'e yerleşti.

Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavisi süren Acemoğlu'nu Vali Akkoyun hastanede ziyaret etti.

Akkoyun, talebi üzerine Acemoğlu'na akülü tekerlekli sandalye desteği sundu.

Acemoğlu, Vali Akkoyun'a teşekkür etti.

Kaynak: AA / Beşir Şavur - Güncel
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