Depremzede Dilek: Enkaz altındaki 7 saati hiç unutmayacağız

HATAY'daki depremde binaları yıkılan 3 çocuk annesi Dilek Kırkıcı, "Depreme uykuda yakalandık. Çocuklarımı uyandırana kadar apartman yıkıldı. 7 saat enkaz altında kaldık. Tanımadığımız kişiler bizim sesimizi duyup, önce çocuklarımız daha sonra da bizi çıkardı. Sadece bizim bina yıkıldı zannettik, ama her tarafın yıkıldığını gördük. 4 katlı binadan 13 aileden, 3 aile sağ çıktık. 10 dairede oturan ailelerden maalesef hiç kurtulan olmadı" dedi.

Hatay'ın Antakya ilçesi Rüzgar Sokak'ta, ev kadını Dilek Kırkıcı'nın, eşi ve 3 çocuğuyla oturdukları bina, 6 Şubat'taki depremde yıkıldı. 7 saat enkaz altında kalan Kırkıcı ailesi, çevredekilerin müdahalesiyle kurtarıldı. Ardından Alanya'da otele yerleştirilen aile, 1 ay burada misafir edildikten sonra geldikleri Aksaray'da ev kiraladı.