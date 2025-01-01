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Depremzede Çocuklar Yeni Yıla Eğlenerek Girdi

Depremzede Çocuklar Yeni Yıla Eğlenerek Girdi
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Hatay'da 6 Şubat 2023 depreminden etkilenen 120 çocuk, Ülkem Okuyor Derneği'nin düzenlediği yılbaşı etkinliğinde bir araya geldi. Barış Manço Kütüphanesi'nde gerçekleşen etkinlikte çocuklar eğlendi, hediyeler aldı ve yeni yıl beklentilerini paylaştı.

Hatay'da 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen 120 çocuk, Ülkem Okuyor Derneği'nin organizasyonuyla yeni yıla eğlenerek girdi.

Dernek tarafından Katar 4 Konteyner Kenti'nde kurulan Barış Manço Kütüphanesi, yılbaşı dolayısıyla dernek gönüllüleri ve çocuklar tarafından süslendi.

"Hoş Gel Kitapla Gel 2025" temasıyla düzenlenen etkinliğe, kentteki farklı noktalardaki 6 konteyner kentten 120 çocuk kütüphaneye getirildi.

Etkinlikte çocuklar şarkılar söyledi, gönüllerince eğlendi.

Derneğin bağışçıları ve gönüllüleri tarafından umut vadeden sözlerin yazılı olduğu yeni yıl kartları da çocuklara dağıtıldı, afetzede çocuklar, yeni yıldan beklentilerini anlattı.

Çocuklara çeşitli hediyelerin de verildiği etkinlik pasta kesimiyle son buldu.

Kaynak: AA / Lale Köklü Karagöz - Güncel
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