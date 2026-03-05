Haberler

Çubuk'ta depremzede çocuklar için "Bir Oyuncak Bin Tebessüm" kampanyası başlatılacak

Çubuk'ta depremzede çocuklar için 'Bir Oyuncak Bin Tebessüm' kampanyası başlatılacak
Ankara'nın Çubuk ilçesinde, 6 Şubat depremlerinden etkilenen çocuklar için 'Bir Oyuncak Bin Tebessüm' kampanyası başlatılacak. Yeni oyuncakların toplanacağı kampanya, 9-18 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde depremzede çocuklar için "Bir Oyuncak Bin Tebessüm" kampanyası hayata geçirilecek.

Çubuk Engelliler ve Engelli Dostları Derneği Başkanı Bünyamin Çevik, yaptığı açıklamada, 6 Şubat depremlerinden etkilenen çocukların bayram sevincine ortak olmayı amaçladıklarını belirtti.

Kampanya kapsamında yalnızca yeni oyuncakların kabul edileceğine değinen Çevik, oyuncakların Engelliler ve Engelli Dostları Derneği Merkezi, Engelsiz Yaşam Merkezi ve Atatürk Parkı'nda kurulacak destek çadırında toplanacağını kaydetti.

Hatay'daki depremzede çocuklara ulaştırılacak oyuncaklar, 9- 18 Mart'ta toplanacak.

