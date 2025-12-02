Haberler

Depremzede Çocuklar, 'Gezen Sinema Tırı' ile Morale Kavuştu

Güncelleme:
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen depremler sonrası çocuklar, 'Gezen Sinema Tırı' etkinliğinde film izleyerek moral buldu. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Sındırgı Belediyesi'nin işbirliğiyle organize edilen etkinlikler, çocuklara sosyal destek sağladı.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 10 Ağustos'tan bu yana meydana gelen depremlerden etkilenen çocuklar, "Gezen Sinema Tırı"nda film izleyerek moral buldu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Sındırgı Belediyesi işbirliğiyle "Gezen Sinema Tırı" ve "Gezici Kütüphane" ilçe meydanına konuşlandırıldı.

İlçedeki okullarda eğitim gören öğrenciler, program kapsamında film izleyip, kütüphanede düzenlenen etkinliklere katıldı. Etkinliklerde çocuklara belediye ekiplerince ulaşım desteği sağlandı, patlamış mısır ikramında bulunuldu.

Sanat İçin Yola Çık Derneği Başkanı Erol Gözen, projenin özellikle deprem bölgelerinde önemli bir sosyal destek sağladığını söyledi.

Gezen Sinema Projesi kapsamında Sındırgı'da çocuklara sadece film izletmediklerini belirten Gözen, şunları kaydetti:

"Şarkı söylüyor, şiir okuyor, zeybek, horon, halay çekiyoruz. Sonrasında bir sinema filmi ile uğurluyoruz. Bir sanat etüt sınıfı gibi çalışıyoruz. 6 Şubat depreminde de ilk haftadan itibaren sahadaydık. Burada da deprem sonrası çocuklara moral olmak için buradayız."

Gözen, etkinliğin depremden etkilenen çocukların moralini yükselttiğini ve ilçede toplumsal dayanışmayı güçlendirdiğini dile getirdi.

Sındırgı Belediye Başkanı Serkan Sak ve belediye meclis üyeleri de çocuklarla sohbet ederek, etkinliklere eşlik etti.

Kaynak: AA / Murat Seyman - Güncel
