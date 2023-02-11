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Canlı yayına yansıyan görüntü sonrası gelen eleştirilere, Bakan Karaismailoğlu'ndan fotoğraflı yanıt

Güncel Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın deprem bölgesinde yaptığı açıklama sırasında, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun kürsünün önünde bulunan çocuklardan birinin kapüşonunu çıkarması dikkat çekmişti. Çıkan haberler sonrası aynı çocukla fotoğrafını paylaşan Bakan Karaismailoğlu, "Efe ile aramıza kimse bozamaz" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan depremlerden etkilenen Adıyaman'da incelemelerde bulundu. Daha sonra bakanlarla birlikte basın açıklamasında bulunan Erdoğan'ın kürsüsünün önünde depremzede çocuklar da yer aldı.

GÖRÜNTÜLER GÜNDEM OLDU

O anlarda Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, önündeki bir çocuğun kapüşonunu ve beresini çıkardı. Söz konusu görüntüler, kısa sürede gündem oldu.

"EFE İLE KİMSE ARAMIZI BOZAMAZ"

Tepkiler üzerine görüntülerde yer alan çocukla fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşan Bakan Karaismailoğlu, "Efe ile aramızı kimse bozamaz" notunu paylaştı.

Depremzede çocukla görüntüleri gündem olan Bakan Karaismailoğlu'ndan eleştirilere fotoğraflı yanıt

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Adil Karaismailoğlu Adıyaman Deprem Güncel Haberler

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