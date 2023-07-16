Depremzede anne ve kızı itfaiye ekiplerini ziyaret etti

Hatay'da depremden 1 gün sonra enkazdan çıkarılan anne ve kızı, kendilerini kurtaran itfaiye erlerini ziyaret etti. İtfaiye ekipleri, ailenin kurtarılmasından sonra sürekli iletişim halinde olduklarını ve yardımcı olduklarını belirtti.

Depremzede anne ve kızı kendilerini enkazdan kurtaran itfaiye ekiplerini ziyaret etti

İSTANBUL - Hatay'da depremden 1 gün sonra enkazdan çıkarılan anne Nilgün Zeytunlu ve kızı İrem Zeytunlu, kendilerini kurtaran itfaiye erlerini Beşiktaş İtfaiye İstasyonu'nda ziyaret etti. İtfaiye Amiri Bilal Acer, "İrem'i kardeşimiz, ailesini ailemiz gibi sahiplendik. Sadece deprem anında değil, sonrasında da iletişim halindeydik. Aklımızın bir kenarında devamlı İrem ve ailesi vardı" dedi.

6 Şubat günü meydana gelen "Asrın Felaketi" nde 1 gün sonra Hatay Akevler Mahallesi Betonsan Sitesi enkazından kurtarılan anne Nilgün Zeytunlu ile kızı İrem Zeytunlu, kendilerini kurtaran itfaiye ekiplerini Beşiktaş İtfaiye İstasyonu'nda ziyaret etti. Aile, itfaiye ekipleri ile sohbet ederek o gün yaşananlar hakkında konuştu. Sohbet esnasında anne Nilgün Zeytunlu, İtfaiye ekiplerinin enkazda eline dokunduğu an kurtarılacağına inandığını söyledi. İtfaiye ekipleri ise, kurtarma çalışmaları hakkında bilgiler vererek o günden beri aileyle temaslarını koparmadıklarını, onlara yardımcı olduklarını ifade etti.

"İrem'i kardeşimiz, ailesini ailemiz gibi sahiplendik"

Anne ve kızını enkazdan kurtaran Beşiktaş İtfaiye Grubu Amirliğinde görevli İtfaiye Amiri Bilal Acer, "Çok güzel, muhteşem, tarifi olmayan duygular. Bazen akrabalık ve kardeşlik için kan bağı olmasına gerek yok. Yaşadığınız olaylar bazen sizi birbirinize bağlar ki biz de öyle bir olay yaşadığımıza inanıyoruz. İrem'i kardeşimiz, ailesini ailemiz gibi sahiplendik. Sadece deprem anında değil, sonrasında da iletişim halindeydik. Aklımızın bir kenarında devamlı İrem ve ailesi vardı. Onları arayıp elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalıştık" dedi.

Kurtarma çalışmalarından da bahseden Acer, "Biz İrem'e ilk ulaştığımızda yaklaşık 28 saat geçmişti. 28 saat sonra İrem ve ailesinin bulunduğu binaya gittik. Kurtarma çalışmalarımız yaklaşık 10 saat sürdü. Çok şükür annesini ve kendisini 10 saat sonra sağ salim çıkarttık. O 10 saat belki de normal hayatımızda birbirimizle yaşayacağımız 10 yıldan fazla şeyleri ifade ediyor. 6 aydır telefonla da görüşüyoruz. Biz ekip arkadaşlarımızla birlikte onların yanına gidecektik ama onlar bizden önce davrandı. Bütün ekip arkadaşlarıma, İstanbul İtfaiyesi'ne, oraya yardıma giden herkese teşekkür ederiz" şeklinde konuştu.

Ziyaretin sonunda anne ve kızı itfaiye ekipleri ile hatıra fotoğrafı çektirdi.