Suluova'da muhtarlara "Depremlere Hazır Köyler, Muhtarlar Ne Yapmalı Projesi" tanıtıldı

Güncelleme:
Amasya Üniversitesi'nin 'Depremlere Hazır Köyler, Muhtarlar Ne Yapmalı' Projesi, Suluova'da köy muhtarlarına tanıtıldı. Etkinlikte deprem farkındalığı artırmak amacıyla sunum yapıldı ve muhtarlara afet durumunda yapmaları gerekenler anlatıldı.

Amasya Üniversitesi Bilim İletişim Ofisi tarafından hayatı geçirilen "Depremlere Hazır Köyler, Muhtarlar Ne Yapmalı" Projesi'nin tanıtımı Suluova'da köy muhtarlarına yapıldı.

Suluova Meslek Yüksekokulu (MYO) İtfaiyecilik Bölümü tarafından öğretmenevinde düzenlenen ve deprem farkındalığını artırmaya yönelik proje kapsamında Öğretim Görevlisi Dr. Can Şahan, sunum yaptı.

Kaymakam Şafak Gürçam, daha güvenli bir geleceğe adım atmak için deprem ve afet bilincini artırmanın önemine işaret ederek, "Bu gibi eğitim ve tatbikatların depreme daha hazırlıklı olmamız adına çok önemli. Allah korusun ama bilgili ve tedbirli olmak zorundayız." dedi.

Şahan ise Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki "asrın felaketi" olarak adlandırılan depremlerin binlerce insanın hayatını kaybetmesine, milyonlarca insanın ise derinden etkilenmesine neden olduğuna dikkati çekerek, "Bu büyük acı yalnızca şehirlerimizi değil, milletçe hepimizin yüreğini enkaz altında bırakmıştır. Kaybettiğimiz her bir vatandaşımız, geride tarifsiz boşluk ve silinmeyecek özlem bırakmıştır. Bu felaket, bizlere dayanışmanın, birlik ve beraberlik içinde hareket etmenin yanı sıra, depremlere karşı her zaman hazırlıklı olmamız gerektiğini de bir kez daha hatırlatmıştır." ifadelerini kullandı.

Şahan, muhtarlara deprem gibi afetler durumunda görevleri ve neler yapmaları ile ilgili bilgilendirmede bulundu.

Suluova Belediyesi İtfaiye Müdürü Ahmet Akgül ise ilçedeki toplanma ve sığınak noktaları hakkında bilgi verdi.

Etkinliğinin sonunda Kaymakam Gürçam, Şahan'a katkıları dolayısıyla teşekkür ederek hediye verdi.

Kaynak: AA / Murat Arslan - Güncel
