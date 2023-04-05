Depremin yerle bir ettiği Hatay, enkaz kaldırıldıktan sonra havadan görüntülendi

Kahramanmaraş merkezli depremlerden en fazla etkilenen illerin başında gelen Hatay'da enkaz kaldırma çalışmaları tamamlandı. Büyük bir yıkıma uğrayan kentin enkaz kaldırıldıktan sonra havadan çekilen görüntüleri felaketin boyutunu gözler önüne serdi.

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat tarihinde art arda 7.7 ve 7.6 şiddetinde meydana gelen depremler, 11 ili büyük bir yıkıma sebep olarak 50 binden fazla vatandaşımızın hayatını kaybetmesine sebep oldu.

"HATAY ESKİSİNDEN GÜÇLÜ ŞEHİR OLACAK

Depremlerin en fazla yıkım yarattığı kentlerden biri de Hatay oldu. Afetle ilgili son gelişmeleri aktaran İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hatay'ın eskisinden daha güçlü bir şehir haline geleceğini söyledi.

SON HALİ HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Bakan Soylu'nun helikopterde röportaj yaptığı sırada Hatay'ın havadan çekilen görüntüleri, 7.7 ve 7.6'lık felaketlerin boyutunu da gözler önüne serdi.

"ANTAKYA'NIN YÜZDE 80'İ BOMBOŞ OLACAK"

Antakya'nın yüzde 80'inin bomboş olacağını belirten Bakan Soylu, "Şuandaki çalışma hızı ve temposuyla toparlanabilir. Dün Elbistan'daydım. Acil yıkılacak ve enkaz olanın tamamını almışlar. Burada 20-25 gün sonra yıkılması gereken binalar yıkılacak ve bir tek ağır yıkılacak binalar kalacak. Bu binalar da 3 ay sonra yıkılacak. Sonra atılması gereken adımlar hızlıca atılacak. Kimse ümitsiz olmasın, Hatay bizim mirasımız. Hatay eskisinden güçlü şehir olacak. Antakya'nın yüzde 80'i bomboş olacak, Hatay tarımdan ekonomiye kadar ihya olacak. Milyonlarca ton malzeme çekiliyor Günde 13 bin sefer yapıyor Hatay'da" ifadelerini kullandı.