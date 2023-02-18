Depremin simgelerinden biri olan Server Beşirli'ye otomobil hediye edildi

Kahramanmaraş merkezli ve 10 ilde yıkıma neden olan depremlerin ardından Azerbaycan'da köy halkından topladığı yorganları Türk ve Azerbaycan bayrağının dalgalandığı eski aracının tavanına yükleyen Server Beşirli'nin fotoğrafı gündem olmuştu. Deprem sonrasında Türkiye'ye gelen Beşirli'ye hayırsever bir iş adamı tarafından otomobil hediye edildi.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'nün kuzeyindeki Ceylanbatan kasabasında yaşayan 33 yaşındaki Server Beşirli, Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerden etkilenenlere destek için akrabalarından ve köy halkından topladığı yorganları Türk ve Azerbaycan bayrağının dalgalandığı eski aracının tavanına yükleyerek Bakü'ye gitti.

SOLUĞU DEPREM BÖLGESİNDE ALDI

Eski bir aracın tepesindeki yorganlar ve Türk bayrağının göründüğü fotoğraf ise adeta depremin simgesi oldu. Depremin ardından Adıyaman'a gelen ve yardım çalışmalarına katılan Beşirli, "Burada insanlar çadırlarda yaşıyor. Elimizden gelen yardımı vermeye çalışıyoruz. Üç gündür buradayım ve yardımlara katıldım. Kardeş ülkeye yardım edilmesi gerekiyor. İlk gün giyim, yatak, battaniye ve ayakkabı temin ettim. Sonrasında erzak toplamaya çalıştım. İki millet bir devlet olarak bu acı Azerbaycan'da çok hissediliyor. Yaşlısından çocuğuna birçok Azerbaycanlı burada yardım çalışmalarına katılıyor. Türkiye'nin acısını paylaşıyoruz." dedi.

ARABA HEDİYE EDİLDİ

Depremin ilk günlerinde varını yoğunu aracına yükleyen Server Beşirli'ye hayırsever bir iş insanı tarafından otomobil hediye edildi. Server, halen Adıyaman'da olduğu için araç babası Rasim amcaya teslim edildi.