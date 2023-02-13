Depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ta bir züccaciye dükkanında çekilen görüntü hayrete düşürdü

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık iki deprem 10 ilde büyük yıkıma neden olurken, deprem bölgesinde kaydedilen bir görüntü herkesi şaşkına çevirdi. İki kuvvetli sarsıntının taş üstünde taş bırakmadığı Kahramanmaraş'ta ünlü bir züccaciye dükkanının ve camekandaki ürünlerin hiçbir hasar görmemesi dikkat çekti. Ürünlerin kırılmak bir yana yerinden bile oynamadığı görüntüler izleyenleri hayrete düşürdü.

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık iki deprem 10 ilde büyük yıkıma neden olurken, binlerce binanın yıkıldığı ve 30 bine yakın insanın hayatını kaybettiği deprem sonrasında arama kurtarma çalışmaları da 8. gününde hız kesmeden devam ediyor.

GÖRÜNTÜ HERKESİ HAYRETE DÜŞÜRDÜ

İki kuvvetli sarsıntı özellikle depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ta taş üstünde taş bırakmazken, bölgede kaydedilen ve sosyal medyaya düşen bir video ise izleyenleri hayrete düşürdü.

ÜRÜNLER YERİNDEN BİLE OYNAMAMIŞ

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesindeki bir sitenin altında yer alan züccaciye dükkanının birçok şehri yerle bir eden depremde en ufak bir yara almadığı görülürken, mağazanın camekanında yer alan ürünlerin kırılmak bir yana yerlerinden bile oynamadıkları fark edildi.