Depremin en dikkat çeken görüntüsü ortaya çıktı

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerden ilkinin şairler tepesinden güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Deprem anından şehirde peş peşe görülen parlamalar dikkat çekti.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler nedeniyle 10 ilde 35 binden fazla insan hayatını kaybetti, 105 binden fazla kişi de yaralandı. Depremin merkezi Kahramanmaraş'ta şehir merkezini hakim noktada gören Şairler tepesi olarak bilinen Ağır Dağ'ındaki teras kafeye ait güvenlik kamerası depremin en çok dikkat çeken görüntülerini kaydetti. O anlar peş peşe ışık parlamaları görüntülere yansıdı.

Depremim şiddetini de gösteren o görünler de gökyüzünün aydınlanmasının ardından elektrik kesintisiyle şehrin karanlığa gömüldüğü anlar da yansıdı.