Üye Girişi
Haberi Paylaş

Depremin 207. saatinde enkazdan çıkarılan Berat, kendisini kurtaran ekipten kuru fasulye istedi

Güncel Haberler

Adıyaman'da, enkazdan 207 saat sonra çıkarılan 11 yaşındaki Berat Yücel, ziyaretine gelen kurtarma ekibinden kuru fasülye istedi.

Adıyaman'da, enkazdan 207 saat sonra çıkarılan 11 yaşındaki Berat Yücel, ziyaretine gelen kurtarma ekibinden kuru fasülye istedi.

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerde Adıyaman Alitaş Mahallesi'ndeki Merve Apartmanı'nın enkazında kalan 11 yaşındaki Berat Yücel, AFAD, UMKE, Gölcük Tersanesi ve Jandarma ekiplerince 207 saat sonra çıkarılıp hastaneye kaldırıldı.

Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavisi süren Berat Yücel'in sağlık durumu iyiye gidiyor.

AFAD ekipleri, saatler süren çalışmanın ardından yaralı kurtardıkları Yücel'i tedavi gördüğü hastanedeki odasında ziyaret etti.

Berat ile sohbet eden ekip arkadaşlarından biri, "Berat sen bizim umudumuz oldun, bize en güzel sevgililer günü hediyesi oldun. Bizden ne istiyorsun" diye sordu.

Mutluluğunu dile getiren Berat da kuru fasulye istediğini iletti.

Depremzedeler İçin Ücretsiz Barınma Yerleri
Son 1 Saatte Meydana Gelen Artçı Sarsıntılar

Kaynak: AA / Güncel

Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi Kahramanmaraş Adıyaman AFAD Güncel Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title