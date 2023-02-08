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Depreme sevinen kişinin sözleri sosyal medyayı ayağa kaldırdı

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Kamera karşısına geçerek binlerce insanımızın hayatını kaybettiği depremden keyif alan bir paylaşım yapan şahıs, "Çok seviniyorum Kahramanmaraş yıkıldı, Adana yıkıldı, Antep yıkıldı, milyon kişi öldü" ifadelerini kullandı.

Türkiye, birçok ilimizde yıkıma neden olan depremle mücadele ederken sosyal medyada trans bir birey tarafından paylaşılan video büyük tepki çekti.

"ÇOK SEVİNİYORUM"

Evinin mutfağında kamera karşısına geçen şahıs, "Çok seviniyorum Kahramanmaraş yıkıldı, Adana yıkıldı, Antep yıkıldı, milyon kişi öldü. Rabbim tokadını güzel vuruyorsun yıktın mı yıkıyorsun" ifadelerini kullandı.

YETKİLİLERİ GÖREVE ÇAĞIRDILAR

Videoyu izleyen sosyal medya kullanıcıları emniyet yetkililerini göreve çağırdı.

İşte yapılan yorumlardan bazıları;

Depreme sevinen kişinin sözleri sosyal medyayı ayağa kaldırdı

Depreme sevinen kişinin sözleri sosyal medyayı ayağa kaldırdı

Depreme sevinen kişinin sözleri sosyal medyayı ayağa kaldırdı

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

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Deprem Güncel Haberler

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