Tekirdağ'da deprem çalıştayı düzenlendi

Tekirdağ'da düzenlenen çalıştayda deprem ve depreme dirençli yapılarda kullanılan yeni teknolojiler ele alındı.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi ile Süleymanpaşa Belediyesi iş birliğinde Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde Depreme Dirençli Süleymanpaşa ve Yeni Teknolojiler Çalıştayı düzenlendi.

Süleymanpaşa Belediye Başkan Yardımcısı Burak Boğaç Baykal, Türkiye'nin bir deprem ülkesi olduğunu söyledi.

Belediye olarak depremle ilgili önemli çalışmalar yürüttüklerini belirten Baykal, bu alanda yapılan programların anlamlı olduğunu ifade etti.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Bal, binalar ve fabrikalarda yapılan güçlendirme çalışmaları ile depreme karşı kullanılan yeni teknolojiler hakkında katılımcılara bilgi verdi.

Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü ile İnşaat Mühendisliği Bölümü öğrencileri, depremle ilgili hazırladıkları projeleri sunumlarla anlattı.