'Depreme dayanıklı' diye reklamı yapılan site yerle bir oldu! Tabelanın arkasında yıkım var

Depremin en ağır hasarı verdiği illerin başında gelen Hatay'da, bir site inşaat halindeyken çöktü. Üzerinde, "depreme dayanıklı" yazan afişin hemen arkasındaki büyük yıkım, dikkat çekti. Söz konusu siteden ev alan bir vatandaşın annesi, oğlunun yakındaki başka bir binada ailesiyle enkaz altında olduğunu belirterek, "Geleni geçeni durduruyoruz. 'Ne olursunuz bu bloğa da gelsinler." ifadelerini kullandı.

7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin en büyük yıkıma yol açtığı iller arasında yer alan Hatay'dan gelen görüntüler yürek yakıyor. Çok sayıda binanın yıkıldığı şehirde arama kurtarma çalışmaları aralıksız devam ediyor.

YIKILAN SİTEDE, "DEPREME DAYANIKLI" TABELASI

75. Yıl Bulvarı'nda yer alan kaba işçiliği bitmiş inşaat halindeki bir site de depreme dayanamayarak çöktü. Sitenin önüne asılan afişlerdeki bir ayrıntı dikkatlerden kaçmadı. Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre, siteyi yapan şirketin inşaat önüne koyduğu tabelada, "depreme dayanıklı" diye yazıldığı görüldü. Afişin hemen arkasından bakıldığında ise, 4 bloklu sitenin 2'sinin çöktüğü, diğerlerinin de kolonlarının ayrıldığı fark edildi.

"YAVRULARIM ENKAZIN ALTINDA"

Oğlunun bu siteden ev aldığını, hemen yakınındaki başka bir binada enkaz altında olduklarını belirten kadının sözleri burktu. Kadın, şunları söyledi: "Benim oğlum doktor, karısı öğretmen. 5 yaşında oğlu, 5 aylık ikiz bebekleri var. Hepsi birden enkazın altındalar. Oğlu hep pencereden bakardı 'Babaanne bak yeni evimiz yapılıyor' derdi, kataloglarını bana gösterirdi. Ev bu halde, yavrularım enkazın altında. Geleni geçeni durduruyoruz. 'Ne olursunuz bu bloğa da gelsinler. Burada insanlar yaşıyorlar' diyoruz. 'Kepçesiz çalışmamız lazım' diyorlar ama alet yok, kıramıyorlar kesemiyorlar. İstanbul'dan işçiler gelmiş gönüllü. 'Biz çıkarırız' diyorlar, onlara da izin vermiyorlar. Tehlikeli olduğunu söylüyorlar. Peki ne olacak bu insanlar? 250 kişi var o blokta. Her kat 4 daire, 8 katlı bina. Hepsi enkazın altında. Daha 15 kişi çıkmadı oradan. Ben inanıyorum benim oğlum doktor, yavrularını almıştır, saklamıştır. Bir şekilde onları korumuştur. Yaşıyordur onlar. Yaşıyorlar ama mezarın içindeler. "