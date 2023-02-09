Depreme 4 gün önce aldıkları evde yakalandılar! 5 kişilik Taşkın Ailesi enkaz altında kalarak hayatlarını kaybetti
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Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık iki deprem, İsmail ve Zeliha Taşkın çifti ile 3 çocuğunu 4 gün önce aldıkları evde yakaladı. 5 kişilik Taşkın Ailesi günler önce aldıkları evin sevincini sosyal medya hesaplarından yaptıkları "Evimizi aldık şükürler olsun. Allah daha iyilerini olmayanlara nasip etsin" mesajıyla paylaşmıştı.
5 kişilik Taşkın Ailesi, 10 ilde büyük yıkıma neden olan Kahramanmaraş merkezli depremlere 4 gün önce aldıkları evde yakalandı.
5, 7 ve 9 yaşlarında 3 çocukları olan İsmail ve Zeliha Taşkın çifti, Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde satın aldıkları evin mutluluğunu sosyal medya hesaplarından "Evimizi aldık şükürler olsun. Allah daha iyilerini olmayanlara nasip etsin" mesajıyla paylaşmışlardı.
Kahramanmaraş'ı vuran 7.7'lik ilk depremden kaçmayı başaran Taşkın ailesi, daha sonra döndükleri yeni evlerinde 7.6'lık ikinci depreme yakalandılar.
Enkaz altında kalan 3'ü çocuk 5 kişiden acı haber saatler sonra geldi. Aileden geriye sosyal medyada paylaştıkları yeni evlerinin tapusu kaldı.