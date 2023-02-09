Depreme 4 gün önce aldıkları evde yakalandılar! 5 kişilik Taşkın Ailesi enkaz altında kalarak hayatlarını kaybetti

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık iki deprem, İsmail ve Zeliha Taşkın çifti ile 3 çocuğunu 4 gün önce aldıkları evde yakaladı. 5 kişilik Taşkın Ailesi günler önce aldıkları evin sevincini sosyal medya hesaplarından yaptıkları "Evimizi aldık şükürler olsun. Allah daha iyilerini olmayanlara nasip etsin" mesajıyla paylaşmıştı.