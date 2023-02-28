Depremden kurtulan 'Minyon'a, 21 gün sonra 670 kilometre yol katedip kavuştu

HATAY'da depremde yan yatan 7 katlı binadan 13'üncü günde kurtarılıp, Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) Bursa Temsilciliği'ne getirilen 'Minyon' isimli kedi, 21 gün sonra 670 kilometre yol kateden sahibi Aslı Erdoğan'a teslim edildi. 'Minyon'u kucaklayınca gözyaşlarını tutamayan Erdoğan, "Umudumuzu hiç yitirmedik. HAYTAP ile iletişime geçtik. Onlar, 13'üncü gün binaya girerek kedimizi kurtardılar" dedi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde vatandaşlarının yanı sıra çok sayıda evcil hayvan ile sokak hayvanı da yaralandı. Deprem bölgesinde sahra çadırları kuran HAYTAP, günlerce gelen ihbarları değerlendirip, müdahalede bulundu. İlk müdahalesi yapılan 400 evcil hayvan, geçici olarak Bursa'ya getirildi. Aslı Erdoğan da kedisi 'Minyon' için HATYAP ile iletişime geçti. Hatay'da yan yatan İpek Apartmanı'nın enkazından 13'üncü günde çıkartılan tekir cinsi 'Minyon', Erdoğan'a verilen güzel haberin ardından tedavisi için HAYTAP Bursa Temsilciliği'ne gönderildi. Eşi ile Kayseri'ye yerleştirilen Aslı Erdoğan, depremden 21 gün sonra 670 kilometre yol katedip, geldiği Bursa'da 'Minyon'a kavuştu. 'Minyon'u kucaklayan Erdoğan, gözyaşlarını tutamadı.

HAYTAP Bursa Temsilcisi Emre Demir ise "Kavuşma anı bizler için duygusaldı. Tabii bunu herkesin anlamasını bekleyemeyiz, sonuçta hayvan sevgisi bambaşka. Sesi ve rengi ne olursa olsun; aynı evi, hatta hayatı paylaşıyorsun. Yaşanan felaket sonucunda ayrı kalıyorsun. Bu kavuşma anları da bize güç veriyor. İsteriz ki; bütün ayrılıklar son bulsun, dostlarımız ailelerine kavuşsun. Aileleri olmayan dostlarımız da yeni ailelerine kavuşsun. Bölgede birçok STK ciddi anlamda emekler veriyor. Bu tamamen STK dayanışmasının sonucu" dedi.