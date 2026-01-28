Haberler

CHP'li Nermin Yıldırım Kara, Anka'nın Depremde Yıkılan Öğrenci Yurdu Haberini TBMM'ye Taşıdı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

CHP Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara, 6 Şubat depremlerinde yıkılan özel yurdun kapatma kararına rağmen faaliyette olmasını TBMM gündemine taşıdı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'tan yanıt bekleyen Kara, konuyla ilgili çeşitli sorular yöneltti.

(ANKARA) - CHP Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara, ANKA Haber Ajansı'nın "Depremde İskenderun'da yıkılan özel erkek öğrenci yurdunun, kapatma kararına rağmen faaliyette olduğu ortaya çıktı" haberini TBMM gündemine taşıyarak, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde 6 Şubat depremlerinde yıkılan Özel İskenderun Yüksek Öğrenim Erkek Öğrenci Yurdu'nun, Hatay Valiliği'nin 21 Aralık 2021 tarihli kararıyla faaliyetine son verildiği, ilgili mercilere gerekli kapatma bildirimlerinin yapılmasına rağmen kapatılmadığı ortaya çıktı. Depremden 13 ay önce alınan ve uygulanmayan kapatma kararına ilişkin belgelerin de depremde "zayi" olduğu açıklandı.

CHP Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara da konuya ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın yanıtlaması istemiyle hazırladığı soru önergesini TBMM Başkanlığı'na sundu. Önergede, şu ifadelere yer verildi:

"6 Şubat depremlerinde yıkılan 'Özel İskenderun Yükseköğretim Erkek Öğrenci Yurdu'nun Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 10 Ekim 2008 tarihinde ruhsatlandırıldığı, daha sonra Gençlik ve Spor Bakanlığına devredildiği bilinmektedir. Bakanlık tarafından yapılan denetimler sonucunda, 21 Aralık 2021 tarihinde düzenlenen rapora istinaden Hatay Valiliği oluru ile kurumun 'Kurum Açma İzni ile İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı' iptal edilmiş ve faaliyetine son verilmiştir. Ancak bu kapatma kararına ve ilgili mercilere gerekli bildirimlerin yapıldığı iddiasına rağmen, yurdun deprem tarihine kadar faaliyetine devam ettiği ve depremde yıkıldığı anlaşılmaktadır. Ayrıca, söz konusu işleme ilişkin orijinal ruhsat ve fiziki arşiv belgelerinin, depremde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ek arşiv binasının ağır hasar görmesi ve yıkılması nedeniyle 'zayi olduğu' ve ulaşılamadığı bildirilmiştir. Kapatma kararına rağmen bir eğitim kurumunun faaliyetini sürdürmesi ve bu süreçteki denetim eksikliği, can kayıplarının önlenememesi açısından izaha muhtaçtır."

Bakan Bak'a 7 soru yöneltti

Kara, şu soruları yöneltti:

"Özel İskenderun Yükseköğretim Erkek Öğrenci Yurdu hakkında 21 Aralık 2021 tarihinde alınan 'Ruhsat İptali' ve 'Kapatma Kararı'na rağmen, yurdun deprem gününe kadar faaliyetine devam etmesinin gerekçesi nedir? Kapatma kararı sonrası yurdun fiziki olarak mühürlenmesi veya faaliyetinin durdurulup durdurulmadığının kontrolü hangi birimler tarafından yapılmıştır? Bu konuda bir ihmal tespiti yapılmış mıdır?

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Yükseköğretim Özel Barınma Birimince 21 Aralık 2021 tarihli işlem sonrası 'ilgili mercilere' yapıldığı belirtilen kapatma bildirimleri hangi kurumları kapsamaktadır? Bu kurumlardan hangileri kararı uygulamakla yükümlüdür? Kapatma kararı alınan bir kurumun öğrenci kaydı almaya devam etmesi ve faaliyetini sürdürmesiyle ilgili olarak, 21 Aralık 2021 ile 6 Şubat 2023 tarihleri arasında herhangi bir ara denetim yapılmış mıdır?

Deprem sonrası Hatay'daki çeşitli hizmet birimleri ve arşivlerin (Merkezi Arşiv, Antakya, Defne ve İskenderun birimleri) yıkılması veya hasar görmesi nedeniyle ulaşılamayan belgeler arasında, yurdun hukuki sorumluluğunu belirleyecek kritik belgelerin dijital bir yedeği bulunmakta mıdır?

Söz konusu yurdun işletmecisi olan şahıs veya kurum hakkında, kapatma kararına uymayarak faaliyete devam ettiği ve ölümlere sebebiyet verdiği gerekçesiyle başlatılmış bir adli veya idari soruşturma var mıdır? Bakanlığınız bünyesinde, kapatma kararı uygulanmayan benzer durumda olan başka öğrenci yurtları bulunup bulunmadığına dair bir inceleme başlatılmış mıdır?"

Kaynak: ANKA / Güncel
ABD Başkanı Trump'tan İran'a: Zaman tükeniyor, anlaşma yapın

Savaşın ayak sesleri! Trump, İran'a karşı ilk kez bu kadar sert
26 ilde yapılan 'Kim cumhurbaşkanı olsun?' anketi: Arada 15 puan fark var

26 ilde yapılan "Kim cumhurbaşkanı olsun" anketi: Arada 15 puan fark var
İstanbul'da korkunç olay! Ailelerinin evde bastığı gençler 4. kattan atladı

Ailelerinin evde bastığı gençler 4. kattan atladı
İran, İsrail adına casusluk yapan kişiyi idam etti

Komşu bugün darağacını kurdu! Gözünün yaşına bakmadılar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mikrofon uzatılan vatandaştan 'Geçinemiyorum' diyen emeklileri kızdıracak sözler

"Geçinemiyorum" diyen emeklileri küplere bindirecek sözler
'RTÜK göreve' çağrıları! Dizide üç kadın hamile kaldı ancak hiçbiri kocalarından değil

Dizide üç kadın hamile kaldı ancak hiçbiri kocalarından değil
Ülke adım adım karanlığa! Kölelik sistemini geri getiriyorlar

Ülke adım adım karanlığa! Kölelik sistemini geri getirdiler
Kadın gassalın cenaze yıkarken başına gelenler tüyler ürpertti

Kadın gassalın cenaze yıkarken başına gelenler tüyler ürpertti
Mikrofon uzatılan vatandaştan 'Geçinemiyorum' diyen emeklileri kızdıracak sözler

"Geçinemiyorum" diyen emeklileri küplere bindirecek sözler
Alkollü baba dehşeti: Küçük çocuğunu ipe bağlayıp 7. kattan aşağı sarkıttı

Alkollü baba dehşeti: Küçük çocuğunu ipe bağlayıp 7. kattan aşağı sarkıttı
Yapay zeka Süper Lig şampiyonunu tahmin etti: Yüzde 67 ihtimalle...

Yapay zeka Süper Lig şampiyonunu tahmin etti: Yüzde 67 ihtimalle...