DEPREMDE YIKILAN 21 YILLIK EKMEK TEKNESİNE YENİDEN KAVUŞTU; ÖĞRETMENE İŞ KAPISI OLDU

MALATYA'nın Battalgazi ilçesinde deprem felaketinde 21 yıllık ekmek teknesi yıkılan Abdullah Öcüt (60) için konteyner bakkal kuruldu. Konteyner kent içerisine konulan ' Saray Gıda' adlı bakkal ile depremzedelere hizmet eden Öcüt, aynı zamanda depremde evi ve iş yeri yıkılan öğretmen Tanju Çelen'e (34) iş imkanı sağladı. Öcüt, "O da benim gibi kazanmak zorunda. Artık o benim oğlum, evladım. Beraber yiyor, beraber içiyoruz" dedi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde, Malatya'nın Battalgazi ilçesi Saray Mahallesi'nde bakkallık yapan 4 çocuk babası Abdullah Öcüt'ün dükkanı da yerle bir oldu. 21 yıllık ekmek teknesinin bulunduğu enkazın başından ayrılmayan Öcüt, 1 Mart'ta yaşadıklarını DHA'ya anlattı. Haberin ardından bir market zinciri sahibi, Öcüt için konteyner bakkal kurdu. İnönü Üniversitesi karşısındaki konteyner kentin içerisine konulan Öcüt'ün 'Saray Gıda'sı, depremzedelere hizmet vermeye başladı. Öcüt aynı zamanda depremde evi ve iş yeri yıkılan öğretmen Tanju Çelen'e iş imkanı sağladı.

'O DA BENİM GİBİ KAZANMAK ZORUNDA'

Evi ve dükkanı yıkılan Abdullah Öcüt, "Enkaz altında iğne kadar bir şey toplayamadık, alamadık ve daha sonra sizin yaptığınız haber sonrası bir hayırsever vatandaşımız bu konteyneri bana verdi. Allah razı olsun. Burada bir dükkan açtık. İyi, kötü ekmek paramızı çıkartmaya çalışıyoruz. Çalışmaya da devam etmek zorundayız. Evime en azından günlük ekmek götürmem lazım" dedi.

Konteyner bakkalda, evi ve iş yeri yıkılan sosyal bilgiler öğretmeni Tanju Çelen ile birlikte çalışan Öcüt, "Durumu benden biraz daha vahim. O da benim gibi kazanmak zorunda. Onun da evi yıkıldı, o da depremde çok mağdur oldu. Artık o benim oğlum, evladım. Beraber yiyor, beraber içiyoruz" diye konuştu

'BERABER MESAİ YAPIYORUZ'

Depremde çalıştığı özel okul ile evinin yıkıldığını anlatan Tanju Çelen de "İki depremi ardı ardına evde yaşadık. Eşim ve oğlum ile ölüm tehlikesi geçirdik. Şu anda konteynerde yaşıyoruz. Burada işsizdim, Abdullah amca ile görüştüm. Sağ olsun amcamız bize sahip çıktı ve yanına işe aldı. Şu an birlikte mesai yapıyoruz. Fakat normalde özel bir okulda sosyal bilgiler öğretmeniyim. Malum depremden sonra işsiz kaldık. İşsiz kalınca alternatif iş imkanları bulmak için uğraştık. Sağ olsun amcamız bize sahip çıktı. Şu an burada geçimimizi sağlıyorum. Ayrıca eşimin riskli bir gebeliği de var. Hastanede yatıyor, kontrol altında" dedi. (DHA)