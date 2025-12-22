Depremde Yakınlarını Kaybedenlerin "Adalet Nöbeti" Sürüyor.

Haber: Mehmet OFLAZ - Kamera: Dursun ALKAYA

(ANKARA) - 6 Şubat depremlerinde yakınlarını kaybedenlerin, "deprem sanıklarının 11. Yargı Paketi'nin 27. maddesi kapsamından muaf tutulması" talebiyle başlattıkları "Adalet Nöbeti", Meclis'in yanında bulunan Cemal Süreya Parkı'nda devam ediyor. Depremde yakınlarını kaybedenler, "Deprem suçluları yönünden düzenleme yapılana kadar buradayız" dedi. Depremde 1,5 ve 8 yaşındaki yeğenlerini, halası ve eniştesini kaybeden avukat Duygu İnegöllü, gözyaşları içinde milletvekillerine seslenerek, "Bundan çok daha soğuk bir havada, 40'tan fazla cenazeyi inceleyerek sevdiklerini bulmaya çalışan hiç kimsenin gönlü buna razı olamaz. ve buradan bu maddeyi düşünüp tasarlayanlara, milletvekillerine sesleniyorum: Bu devran döner. Daha önce de kendisine hiçbir şey olmaz sananlar şu anda ne durumdalar, görüyorlar. Bu devran dönecek. Sizden büyük hak var, halk var" ifadelerini kullandı.

Adalet Peşinde Aileleri Platformu, TBMM'de "deprem sanıklarının 11. Yargı Paketi'nin 27. maddesi kapsamından muaf tutulması" talebine ilişkin CHP, Yeni Yol, MHP, DEM Parti ve AK Parti grupları ile görüştü. Görüşmenin ardından aileler, Ayrancı Cemal Süreya Parkı'nda sürdürdükleri "Adalet Nöbeti"nde açıklama yaptı.

"Biz nöbete devam edeceğiz"

Hatay Rönesans Rezidans'ta anne, baba ve kız kardeşini kaybeden avukat Yeşim Toplu, Meclisteki görüşmelere ilişkin şunları kaydetti:

"Adalet Peşinde Aileleri Platformu olarak, depremde yakınlarını kaybeden aileler olarak nöbetimizin ikinci günündeyiz. Yine çok soğuk, yağmurlu bir gün. Biz bugün Meclis'e gittik. Bütün aileler olarak Meclis'e kabul edildik. Tüm partilerle görüştük; hepsi bizi dinledi. Ancak net bir dönüş alamadık. Pakette deprem suçlularının affedilmemesi için nasıl bir düzenleme yapılacağına ilişkin çalışmalar yürütüldüğünü söylediler. Bunun sonucuna ilişkin bizi bilgilendireceklerini ifade ettiler. Biz nöbete devam edeceğiz. Ne zaman ki deprem suçlularının bu yasada muaf tutulacağı ve hak ettikleri cezaları alacaklarına dair bir düzenleme yapıldığını duyacağız, ancak o zaman içimiz rahatlayacak. Nasıl ki günlerce yakınlarımızı enkazların altında beklediysek, bu hava koşullarında ve daha kötülerinde de buradan ayrılmayacağız. Herkesi dayanışmaya bekliyoruz."

"Deprem suçluları yönünden düzenleme yapılana kadar buradayız"

Hatay Rana Apartmanı'nda anne ve babasını kaybeden avukat Eren Can ise şöyle konuştu:

"Cemal Süreya Parkı'ndayız. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne üç dakika mesafedeyiz. Milletvekillerine sesleniyoruz; sesimizi duymalarını bekliyoruz. Bugün Meclis'teydik. Cumhuriyet Halk Partisi, DEM Parti, MHP ve AK Parti ile görüştük. Bizi ağırladılar, dinlediler. CHP ve DEM Parti özellikle hassasiyetle vurguladı; taleplerimizin yanında olduklarını ve kanundaki deprem suçlarının muaf tutulması için muhalefet şerhi sunmak, oylamada lehimize görüş bildirmek yönünde ellerinden geleni yapacaklarını söylediler. AK Parti ve MHP'nin grup başkanvekilleriyle görüştük. Taleplerimizden haberdarlar. Bu infaz indirimini biliyorlar. Biz adalet istiyoruz. Hakkımız dışında bir şey talep etmiyoruz.

Dün 21 Aralık'tı, en uzun geceydi. Ama bizim için en uzun gece 6 Şubat 2023'tü. 6 Şubat 2023'ün üzerinden üç sene geçmedi. Yargılamalar bitmedi. Yargılamalar bitmeden, henüz cezalar verilmeden infaz indirimi konuşulur oldu. Bizler acılıyız; yasımızı yaşayamadık. Bugün burada olmaktan dolayı aslında üzülüyoruz, utanç duyuyoruz. Çünkü üç sene geçmişken adalete erişmek bu kadar zor olmamalıydı. Biz bunun mücadelesini vermemeliydik.

Ama bu mücadeleden geri durmayacağız. Ankara'nın soğuğunda, ayazında dün gece buradaydık; bugün de burada olacağız. 11. Yargı Paketi'nin 27. maddesinde, deprem suçluları yönünden düzenleme yapılana kadar buradayız. Bu düzenlemede, onların bu infaz indiriminden faydalanmamasını; cezalarını hak ettikleri şekilde, adil bir biçimde, masumiyet karinesine ve Anayasa'daki adil yargılanma hakkına uygun şekilde çekmelerini istiyoruz. Biz intikam istemiyoruz; adalet istiyoruz."

"Ankara halkını nöbete bekliyoruz"

Avukat Yeşim Toplu, "Ölen yakınlarımız, kaybettiğimiz, bulamadığımız; hepsi burada. Ruhları burada, bizimle birlikte nöbetteler. Onlar da adalet istiyor. Binlerce insan öldü. Biz sadece onların sözcüleriyiz. Adalet istiyoruz. Bu düzenlemenin geri çekilmesini ya da buna göre revize edilmesini istiyoruz ve buradan gitmeyeceğiz. Nöbetteyiz" diye konuştu.

Hatay Yağmur Apartmanı ve Gaziantep Furkan Apartmanı'nın müşteki avukatı Deniz Can Akpek ise, "Bu sadece 53 bin insanın davası değil. 86 milyon insanın bütün davasıdır bu. O yüzden 27. maddeye hayır. Biz burada olmaya devam edeceğiz" dedi.

"Unutmak yok, affetmek yok, helalleşmek yok"

Hatay'daki Ilgım Apartmanı'nda halası, eniştesi ve iki yeğenini kaybeden avukat Duygu İnegöllü, gözyaşları içerisinde ANKA'ya şöyle konuştu:

"Antakya'da bulunan Ilgım Apartmanı'nda sevgili halamız Lale'yi, güzel abimiz Selim Sercan'ı, 8 yaşındaki kızları Asel ve henüz 1,5 yaşındaki Arven'i kaybettik. 8 gün boyunca göçük başındaydık. Çıkan her cenazeye 'Acaba bizim cenazemiz mi?' diye baktık. Hiç kimse, devlet yetkililerinden hiç kimse desteğe gelmedi.

Şu anda yalnızca müteahhit Salih Zorsu ile yapı denetim sorumlusu Edip Talipoğlu ve çalışanları yargılanıyor. Kamu görevlileri hakkındaki soruşturmada hala izin bekliyoruz. Bu dandik yargılamaların sonucunda alınacak cezadan da bu indirim sayesinde kurtulacaklar. Söyleyecek hiçbir şey bulamıyorum. Canlarımızı kaybettik. Her şeyimizi kaybettik Antakya'da. Bir vekil seçtik, onu kaybettik. Bir açıklama yapmak istiyoruz, o bile yaptırılmıyor Meclis'in önünde. Ama hala canımız var; canımız çıkmadıkça buradayız. Bu suçluların tamamı, tüm sorumlular, kamudaki çalışanlar dahil hesap verene kadar burada kalmaya devam edeceğiz. Unutmak yok, affetmek yok, helalleşmek yok."

Avukat İnegöllü, "Meclis'teki bir milletvekilinin yakınları böyle bir enkazda hayatını kaybetseydi, sizce bu 27. maddeyi getirirler miydi" sorusuna, "Hiç sanmıyorum. Bundan çok daha soğuk bir havada, 40'tan fazla cenaze inceleyerek sevdiklerini bulmaya çalışan hiç kimsenin gönlü buna razı olamaz. ve buradan bu maddeyi düşünüp tasarlayanlara, milletvekillerine sesleniyorum: Bu devran döner. Daha önce de kendisine hiçbir şey olmaz sananlar şu anda ne durumdalar, görüyorlar. Bu devran dönecek. Sizden büyük hak var, halk var. Halkız, haklıyız, biz kazanacağız" yanıtını verdi.