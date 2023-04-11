Depremde yakınlarını kaybeden psikolog Adıyaman'da afetzedelere gönüllü destek oluyor

EMRE ILIKAN/YILMAZ KAZANDIOĞLU - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Malatya'da yakınlarını kaybeden psikolog Esra Akgül, Adıyaman'da felaketzede kadın ve çocuklara gönüllü psikososyal destek sağlıyor.

Türk Psikologlar Derneği üyesi 25 yaşındaki Akgül, depremde anneannesi ve kuzeninin de aralarında olduğu bazı yakınlarını ve arkadaşlarını kaybetti.

Akgül, yakınlarının cenazesini defnettikten sonra depremzede kadın ve çocuklara destek olmak için dernek üyesi dört arkadaşıyla bir hafta önce Adıyaman'a geldi.

Eğriçay Çadır Kenti'nde afetzedelerle görüşen Akgül, depremin oluşturduğu stresle baş etmekte zorlananlara yönelik Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına ait çadırlarda psikoterapi seansı düzenliyor.

"Birilerine yardım etmek bana iyi geliyor"

Esra Akgül, AA muhabirine, depremzedelere psikososyal destek hizmeti sunduğunu belirtti.

"Birilerine yardım etmek bana iyi geliyor." ifadesini kullanan Akgül depremin üzerinden iki ay geçtiğini ancak desteğe ihtiyacın sürdüğünü söyledi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personeliyle koordineli çalıştıklarını bildiren Akgül bu şekilde sürecin de hızlandığını aktardı.

Akgül, "Tüm çadırları dolaştık, gerekli bilgilendirmeleri yaptık. İnsanların yaşadıkları travmanın etkilerini en aza indirmeyi hedefliyoruz. Onların bu saatten sonra daha çok desteğe, düzenli terapiye ihtiyaçları var." dedi.

Deprem esnasında Malatya'da ablasının evinde olduğunu ifade eden Akgül, binadan dışarı çıktıklarında afetin etkilerini gördüklerini anlattı.

Akgül, "O gece yoğun bir kar da vardı. Anneannemi, kuzenimi, komşularımızı, arkadaşlarımı kaybettim. Bebekler, hamile kadınlar öldü. Büyük bir acı yaşıyoruz." diye konuştu.

"Sahada daha çok gönüllünün olması gerekiyor"

Bölgede psikososyal destek çalışmalarının uzun süre devam etmesi gerektiğini işaret eden Akgül depremzedelerin buna ihtiyacı olduğunu dile getirdi.

Akgül, "Bunun için birçok psikoloğun sahada olması gerekiyor. Kimse, 'Ben ne yapabilirim?' diye düşünmesin. Devletimiz gerekli yönlendirmeleri zaten yapıyor. Sahada daha çok gönüllünün olması gerekiyor." ifadesini kullandı.