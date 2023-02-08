Depremde vefat eden Adıyaman Milletvekili Taş'ın cenazesi toprağa verildi
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Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık iki deprem Adıyaman'da büyük yıkıma neden oldu. AK Parti Adıyaman Milletvekili Yakup Taş da ailesiyle birlikte enkaz altında kalarak hayatını kaybetti. Dün akşam saatlerinde son yolculuğuna uğurlanan Taş'ın cenaze namazında yakınları ve çok sayıda vatandaş ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu saf tuttu.
Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ili etkileyen depreme Adıyaman'daki 9 katlı apartmanda yakalanan ve binanın tamamen yıkılması sonucu ailesiyle birlikte enkaz altında kalarak hayatını kaybeden Ak Parti Adıyaman Milletvekili Yakup Taş, son yolculuğuna uğurlandı.
BAKAN KARAİSMAİLOĞLU DA SAF TUTTU
Taş için kılınan cenaze namazında yakınları ve çok sayıda vatandaş ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu da saf tuttu.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN TAZİYE MESAJI
Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan da Adıyaman'da deprem enkazında kalarak hayatını kaybeden AK Parti Adıyaman Milletvekili Yakup Taş'ın ailesini arayarak taziye dileklerini iletti.