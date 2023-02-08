Depremde vefat eden Adıyaman Milletvekili Taş'ın cenazesi toprağa verildi

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık iki deprem Adıyaman'da büyük yıkıma neden oldu. AK Parti Adıyaman Milletvekili Yakup Taş da ailesiyle birlikte enkaz altında kalarak hayatını kaybetti. Dün akşam saatlerinde son yolculuğuna uğurlanan Taş'ın cenaze namazında yakınları ve çok sayıda vatandaş ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu saf tuttu.