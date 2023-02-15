Depremde oluşan 16 kilometrelik dev yarık köyü resmen ikiye böldü

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık iki deprem 10 ilde büyük yıkıma neden olurken, Malatya'nın Doğanşehir ilçesindeki Eskiköy depremde açılan yarıkla ikiye bölündü. 16 kilometre uzunluğundaki deprem yarığı nedeniyle güneyde kalan evlerin 2 metre aşağıya indiği, kuzeyde kalanların ise sabit durduğu köy drone kamerasıyla da görüntülendi.

Kahramanmaraş merkezli iki deprem, 10 ilde büyük yıkıma neden oldu. Binlerce binanın yıkıldığı ve 35 binden fazla kişinin de hayatını kaybettiği depremin 10. gününde arama-kurtarma çalışmaları ise hız kesmeden devam ediyor.

DEPREMİN VAHAMETİNİ GÖZLER ÖNÜNE SERDİ

Neredeyse her gün yaşanan felaketin vahametini gözler önüne seren yeni görüntüler ortaya çıkarken, depremin etkisine dair son görüntü ise Malatya'dan geldi.

16 KİLOMETRELİK DEV YARIK

Doğanşehir ilçesindeki Eskiköy'de depremin etkisiyle oluşan 16 kilometre uzunluğundaki dev yarık köyü resmen ortadan ikiye böldü.

GÜNEYDEKİ EVLER 2 METRE AŞAĞIYA İNDİ

İnsan boyundan fazla bir derinliğin oluştuğu yarık nedeniyle köyün güneyinde ayakta kalan evlerin 2 metre kadar aşağıya indiği, kuzeydekilerin ise sabit durduğu görüldü.

DRONE KAMERASIYLA GÖRÜNTÜLENDİ

Depremin etkisiyle ikiye bölünen köy NTV'ye ait drone kamerasıyla da havadan görüntülendi.