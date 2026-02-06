Haberler

Depremde hayatını kaybeden polis memuru ve ailesi mezarları başında anıldı

Depremde hayatını kaybeden polis memuru ve ailesi mezarları başında anıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden bomba imha uzmanı polis memuru Muhammet Uçar, eşi ve çocukları, Adana'nın İmamoğlu ilçesindeki mezarları başında anıldı. Törende dualar edildi ve unutulmaması gerektiği vurgulandı.

KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerde Hatay'da yıkılan binanın enkazında hayatını kaybeden bomba imha uzmanı polis memuru Muhammet Uçar (43) ve eşi Çiğdem Şenoğlu Uçar (40) ile çocukları Tuna (6), Göksu (3) ve ikizi Cansu Uçar, depremin 3'üncü yıl dönümünde Adana'nın İmamoğlu ilçesindeki mezarları başında anıldı.

İmamoğlu Asri Mezarlık'taki törene İmamoğlu Kaymakamı Osman Şahin, Belediye Başkanı Kasım Karaköse, polis memurunun annesi Nazmiye Uçar, ilçe protokolü ve yakınları katıldı. Kaymakam Şahin ile Belediye Başkanı Karaköse, Muhammet Uçar, eşi Çiğdem Şenoğlu Uçar ile çocukları Tuna, Göksu ve ikizi Cansu Uçar'ın mezarlarına kırmızı karanfil bıraktı. Uçar ailesi ile tüm depremde hayatını kaybedenlere dualar edildi. Aynı acıların bir kez daha yaşanmaması temennisinde bulunuldu.

Deprem gerçeğinin unutulmaması gerektiğini belirten Kaymakam Şahin daha sonra depremde hayatını kaybedenlerin mezarlarına tek tek ziyaret ederek karanfil bıraktı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Pakistan'da cuma namazı kana bulandı: 15 kişi öldü, 80 yaralı

İslam ülkesinde cuma namazı kana bulandı! Çok sayıda ölü ve yaralı var
ABD ve İran arasındaki nükleer görüşmeler Umman'da başladı

Birbirlerine tehditler savuran iki ülke aynı masaya oturdu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

CHP'li vekilden gündem olan iddia: Uzman çavuş karakolun silahlarını ve uyuşturucuları çalıp sattı

"Uzman çavuş karakolun silahlarını ve uyuşturucuları çalıp sattı"
Epstein skandalı Starmer'a pahalıya patladı! Mağdurlardan özür diledi

Epstein skandalı Trump'tan önce onun kellesini alacak
Emeklilerin en çok şikayet ettiği konuya el atılıyor! Sil baştan değişecek

Emeklilerin isyanı sonuç verdi! Krize el atıldı, sil baştan değişiyor
Düğünden dönenleri taşıyan otobüs uçuruma yuvarlandı! 13 ölü, 34 yaralı

Düğünden dönüyorlardı! Cesetleri otobüsten güçlükle çıkardılar
CHP'li vekilden gündem olan iddia: Uzman çavuş karakolun silahlarını ve uyuşturucuları çalıp sattı

"Uzman çavuş karakolun silahlarını ve uyuşturucuları çalıp sattı"
3 aday var! Fenerbahçe'de transfer için son gün çılgınlığı

3 aday var! Fenerbahçe'de transfer için son gün çılgınlığı
Suudi Arabistan'a giden En-Nesyri'den Fener taraftarını delirten sözler

Arabistan'a giden En-Nesyri'den Fener taraftarını delirten sözler